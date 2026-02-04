Ключевые моменты:

В суд направили обвинительный акт против Григория и Юлии Диденко.

В декларациях за 2021–2023 годы не указано имущество на сумму свыше 8 млн грн.

ВАКС отдельно рассматривает дело о возможной конфискации активов почти на 5 млн грн.

Дело НАБУ против главы Одесского облсовета

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры передал в суд обвинительный акт в отношении председателя Одесского областного совета Григория Диденко и его жены Юлии Диденко — народного депутата IX созыва.

Супругов обвиняют в декларировании недостоверной информации. По версии следствия, в ежегодных декларациях за 2021, 2022 и 2023 годы они не указали имущество, которое по закону подлежало обязательному декларированию, на общую сумму более 8 миллионов гривен.

Что именно не задекларировали Диденко

О подозрении чиновникам сообщили в октябре 2025 года. В декабре материалы дела открыли стороне защиты, а после завершения процедуры обвинительный акт направили в суд.

Кроме этого, в Высшем антикоррупционном суде уже рассматривают отдельный иск о признании необоснованными активов супругов почти на 5 миллионов гривен и их возможной конфискации в пользу государства.

По данным САП и НАБУ, в 2021–2024 годах Диденко приобрели имущество почти на 5 млн грн. Речь идет, в частности, о двух автомобилях Audi SQ8 2021 и 2024 годов выпуска, а также о денежных взносах по договору купли имущественных прав.

Следователи, проанализировав официальные доходы и расходы семьи, пришли к выводу, что купить эти активы за счет законных доходов было невозможно.

Супругов обвиняют по статье о недостоверном декларировании. В случае доказательства вины им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

