Ключевые моменты:

Полиция обнаружила в сети видео с жестоким инцидентом с животным;

Установлены подростки, которые присутствовали на записи;

Решается вопрос о правовой квалификации случившегося.

Инцидент с котом в Одессе: что выяснила полиция

Одесские правоохранители сообщили, что узнали об инциденте после появления в интернете видео с публикацией о насилии над животным.

Уже через несколько часов ювенальные полицейские установили и разыскали подростка, который был на видео, а также его приятеля, снимавшего происходящее на телефон.

По данным полиции, событие произошло в начале прошлого года в доме 16-летнего парня. Он пояснил, что снимал на видео имитацию насилия над своим котом, которую, по его словам, в шутливой форме совершал 17-летний знакомый. Подростки утверждают, что не имели намерений причинить животному вред или совершать действия сексуального характера.

Родители младшего подростка сообщили, что кот имел проблемы с сердцем, проходил лечение у ветеринаров и почти через год умер по естественным причинам. После смерти животного была проведена кремация. Семья сохранила ветеринарные документы, которые сейчас изучают правоохранители.

Полицейские продолжают проверку, опрашивают участников инцидента и членов их семей, а также изучают все материалы дела. В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.

