Ключевые моменты:

Курсанты, издевавшиеся над сокурсником, отчислены;

Также уволен весь руководящий состав факультета разведки и ССО.

Прокуратура расследует происшествие по ряду тяжелых статей.

Расследование гибели Павла Стовбуна и кадровые чистки в академии

Служебная проверка в Одесской военной академии подтвердила грубые нарушения уставных отношений в стенах учебного заведения. Это стало причиной трагедии: покончил с собой 17-летний первокурсник Павел Стовбун.

Курсантов, причастных к травле, отчислили. К дисциплинарной ответственности также привлекли дежурную службу, которая игнорировала происходящее. Об этом сообщила одесская Военная академия по запросу hromadske.

Офицеры факультета военной разведки и ССО, допустившие отсутствие контроля, также понесли наказание. Сейчас факультет реорганизован в институт, а его руководство полностью заменено.

Материалы служебного расследования передали в военную прокуратуру в Ровно, поскольку в действиях отдельных служащих были обнаружены признаки уголовных преступлений:

доведение до самоубийства;

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими;

халатное отношение к военной службе;

бездействие военного руководства;

превышение военным служебных полномочий;

нарушение уставных правил внутренней службы.

Трагические события ноября 2025 года начались после мелкого инцидента с кражей энергетиков в магазине. Вместо законного разбирательства начальник локации ввел коллективное наказание: запретил всем ходить в магазин. Однако старшекурсники решили устроить самосуд.

По сообщениям профильных Telegram-каналов, пятеро сержантов заставляли Павла и других первокурсников есть с пола и пить соленую воду, после чего Павел был избит старшиной. Спустя два дня после этих издевательств юноша покончил с собой.

Читайте также: В школах Одесской области растет количество случаев буллинга: как с этим бороться