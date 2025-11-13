Ключевые моменты:
- Покровск — одно из главных направлений наступления России, но город под контролем Украины.
- Под Константиновкой враг пытался использовать туман для прорыва, но попал в ловушку.
- На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои, противник несет большие потери.
Бои за Покровск: ВСУ удерживают позиции
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что Покровское направление остается самым напряженным. На подступах и в городской застройке идут ожесточенные бои, однако город не оккупирован, и об окружении украинских войск речь не идет.
По словам Сырского, именно здесь российские войска совершают наибольшее количество ежедневных штурмов. Оккупанты пытаются использовать плохую погоду и туман, чтобы продвинуться, но украинские защитники сдерживают натиск.
Главные задачи наших военных — удержание ключевых позиций, защита логистических путей и эвакуация раненых. На улицах города продолжаются бои с малыми штурмовыми группами врага, а украинские войска уничтожают легкую технику противника.
Константиновка: враг пытался прорваться под прикрытием тумана
На Константиновском направлении россияне стянули значительные силы и попытались скрытно продвинуться, используя густой туман. Однако разведка своевременно заметила передвижение противника, и бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода нанесли прицельный ответный удар.
Туман, который должен был скрыть россиян, стал для них ловушкой — они не видели, откуда ведется огонь. В результате попытка прорыва провалилась, враг потерял большое количество живой силы и техники. Константиновка и окрестности остаются под контролем ВСУ.
Бои в Запорожской области
На Александровском и Гуляйпольском направлениях противник не прекращает обстрелы и штурмы в районах населенных пунктов Привольное, Зеленый Гай, Ровнополье, Павловка, Вороне, Степовое и Новопавловское. За сутки зафиксировано около 25 боевых столкновений.
Российские войска несут тяжелые потери — за последние сутки ликвидировано 58 человек, почти 30 ранено. В районе Ровнополья украинские подразделения временно переместились на более выгодные позиции, чтобы сохранить жизни бойцов. Продвижение врага остановлено, продолжаются контратаки и блокирование противника.
Потери врага и удары ВСУ
По данным Генштаба, за последние сутки произошло 226 боевых столкновений. Только на Покровском направлении украинские силы отбили 81 атаку.
Враг нанес 3 ракетных и 36 авиаударов, использовал 84 авиабомбы и почти 4 тысячи артиллерийских обстрелов. Также применено 3762 дрона-камикадзе.
В ответ украинская авиация и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и два других важных объекта врага. Потери российских войск за сутки составили 1 180 человек, а также уничтожено:
- 2 танка,
- 11 бронированных машин,
- 9 артсистем,
- 2 средства ПВО,
- 88 единиц автомобильной и 2 специальной техники.