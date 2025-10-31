Ключевые моменты

Одесситы разделились во мнениях относительно отстранения Геннадия Труханова — от поддержки до возмущения.

Часть жителей считает решение политическим и принятым без достаточных доказательств.

Говорят о двойном гражданстве, ответственности власти и последствиях для города.

Большинство подчеркивает: все должно происходить исключительно по закону и через выборы.

Справедливо ли усунули мэра Труханова — мнение одесситов

Игорь: «Конституция, похоже, вышла из чата. Теперь будет стоять человек президента, а дальше будет видно, как оно. Мне кажется, скоро в каждом дворе будут упаковывать».

Аня: «Четыре года войны, ничего не было, и вдруг мгновенно так».

Елена: «Это плохо. А что, до сих пор они не знали, что у него есть российское гражданство? Что это такое? Выдали ему паспорт в 2015 году. До 2025 года не знали? Это неприлично. Некрасиво».

Эдуард: «Мы только знаем, что сняли, а на основании чего? Мы ведь не знаем. Если оно (российское гражданство — прим. ред.) есть, то есть, а если нет — то нет. Если оно есть, это правильно, а если нет — пусть докажет, что его нет. Только глава администрации сменится, а депутаты будут те же, директора КП те же, значит, ничего не изменится. После войны — возможно. Тогда будут новые выборы, новые мэры, может, что-то и поменяется. Вы же видите, никто из одесситов не вышел к мэрии защитить мэра. Никто не митинговал. Значит, люди что-то знают».

Виктория: «Если власть чего-то хочет, она добьется. И людей здесь спрашивать не будут. Думаю, просто делят каким-то образом власть».

Наталья: «Ну, это первое — за потоп. Мне встречались люди, которые говорили, что я одессит, за 30 лет такого не было. Говорят, что Труханов виноват во всем. Люди сами виноваты, засыпали дороги. Все равно, кто-то подписывал этот документ? Подписывал. Кто разрешение давал на стоянку, на свои золотые заезды по Балковской? Думаю, что виноват».

Тимур и Аня: «Кто-то с кем-то не договорился. У него с самого начала что-то было нечисто. 10 лет у него был тот российский паспорт, и сейчас его нашли. У нас унитарное государство, регулируемое определенными законами. А у военной администрации есть свои полномочия. У военных задача — защищать, у них есть для этого образование. Они занимаются управлением личным составом для обеспечения обороноспособности. А что мы имеем? Мэры для того и учились — политологии или юриспруденции — чтобы обеспечивать верховенство права».

Юлия: «Не могу сказать ничего хорошего. Просто не знаю, как будет дальше. Лишь бы не хуже».

Ольга: «Если он не признался, что у него есть двойное гражданство, значит, он не имеет права управлять городом».

Вера: «Он многое сделал. Парк сделал. Для меня он был порядочным человеком. Если ему письмо напишешь, он всегда ответит. Я хотела, чтобы Труханов остался».

Александр: «Я думаю, правильно сделали. Его давно нужно было убрать. Он занимается не городом, а мародерством».

Аноним: «Я не очень довольна, потому что такой способ показывает не очень хорошую тенденцию. Дальше то же самое может случиться с другими политиками. Я не говорю, что поддерживаю Труханова, это уже другое. Но сам способ — плохой. Документ, который мы видим в интернете, — нет доказательств, что он настоящий. Власти нужно было снять Труханова, и они сделали это таким образом».

Татьяна: «Труханов был мэр 50 на 50. Думаю, правильно, что его сняли. Если у него паспорт был такой не очень хорошей страны».

Светлана: «Очень плохо. В Одессе что-то происходит. Я считаю, это просто неадекватность. Нужно было проводить выборы, а потом снимать. Будут бомбардировки нашего города. Ничего от города не останется. Днепр сдали? Сдали. Бомбежки идут. Так же будет и в Одессе».

Ростислав: «Отрицательно. Нет доказательств, что это правда. Уже появляется информация, что номер паспорта совпадает с женщиной из России. Поэтому отрицательно».

Светлана: «Все должно быть в рамках закона. Отношение — дело десятое. Что он делал — на его совести. Если это по закону, пусть так и будет. У нас есть Конституционный суд, думаю, они решат».

Наталья: «Это немного подло. О том, что у него есть паспорт страны-агрессора, было известно еще до войны — об этом писали. Наверное, пришло время перед выборами. Я не говорю, хороший он или плохой, но это было подло. Так нельзя было делать. Если его лишили гражданства, его должны депортировать».

Ольга: «Есть вопросы и с одной стороны, и с другой, не все довольны его работой. Я живу в центре. Фасады сыплются. А с другой стороны — работа проводится большая».

