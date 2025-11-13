Ключевые моменты:

После обстрела в Рени и окрестных селах постепенно восстанавливают свет.

Электроэнергия подается по графику: по 3 часа с перерывами 6–9 часов.

Жителей просят экономно пользоваться приборами, чтобы избежать новых аварий.

В Рени восстанавливают электроснабжение после атаки дронов

Ночью 11 ноября российские дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры в городе Рени Одесской области. В результате город и несколько близлежащих сел — Долинское и Лиманское — остались без света.

Как сообщили в пресс-службе Ренийской громады, энергетики провели огромную работу: несмотря на разрушения и сложные погодные условия, к вечеру 12 ноября свет удалось вернуть во все населенные пункты.

Однако система энергоснабжения остается в нестабильном и перегруженном состоянии. Поэтому электроэнергию подают поэтапно, по группам потребителей:

подача длится около 3 часов,

затем следует перерыв от 6 до 9 часов.

Жителям рекомендуют использовать электричество экономно, не включать одновременно несколько мощных приборов и отключать технику, когда она не нужна. Это поможет избежать повторных аварий и новых отключений.

Компания ДТЭК предупредила, что 13 ноября с 8:00 до 17:00 возможны плановые отключения для продолжения ремонтных работ.

Тем временем жители Рени сообщают в соцсетях, что напряжение в сети остается слабым — многие не могут запустить отопление и холодильники, но могут подзаряжать телефоны и гаджеты. А часть потребителей третьи сутки остаются без электроснабжения — свет в их домах так и не появился, сообщает корреспондент “Одесской жизни” Антонина Бондарева.

