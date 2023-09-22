Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на карту нанесли поврежденные ракетами исторические здания

В Одессе на карту нанесли поврежденные ракетами исторические здания

В Одессе создана карта объектов культурного наследия и исторических зданий, поврежденных от ракетных атак россии. На нее нанесены пострадавшие от войны объекты в пределах собственности всемирного наследия «Исторический центр Одессы».

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время ракетных вражеских атак по Одессе 20 и 23 июля, а также 14 августа 2023 года повреждения получили 87 зданий, имеющих статус памятников архитектуры, культуры и истории. В этих домах размещались музеи, музыкальная школа, детский сад, научный центр, любительский театр, квартиры мирных граждан. Одна из ракет поразила градостроительную доминанту исторического центра – Спасо-Преображенский собор.

карта

Также из-за взрывной волны нанесен ущерб нескольким десяткам кварталов исторической жилой застройки – как на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, так и в его буферной зоне.

карта

Чтобы наглядно ознакомиться с информацией о поврежденных объектах культурного наследия, такие карты уже получили участники 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Напомним, на 45-й cессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было объявлено о расширении границ объекта всемирного наследия «Исторический центр Одессы». Ранее из списка всемирного наследия был исключен Одесский порт.

О том, что дает Одессе защита ЮНЕСКО, “Одесская жизнь” подробно писала в материале.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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