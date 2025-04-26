Черноморцы на Хаджибее

Расположено кладбище на склоне Шкодовой горы, недалеко от Хаджибейского лимана. Проезжая мимо на «камышовом» трамвае, даже не догадаешься, что совсем рядом — высеченные в камне свидетельства истории.

Казацкие поселения появились здесь с 1775 года. После разрушения императрицей Екатериной II Запорожской Сечи часть казаков осела по балкам Хаджибейского лимана.

Со временем из запорожцев, поселившихся на наших землях, было сформировано Черноморское казачье войско. Отважные казаки отличились во многих боях русско-турецкой войны. Но вскоре Екатерина II переселила черноморцев на Кубань. А из тех, кто не пожелал переезжать, была создана отдельная казацкая команда. Для них спроектировали кварталы на Пересыпи. Но там не было пресной воды, нередко случались наводнения. Поэтому поселились казаки на склонах Шкодовой горы. Так появились Куяльницкие, Усатовский и Нерубайский хутора. Многочисленные выходы пыльного известняка обеспечили потомков запорожцев работой каменщиков.

Каменные кресты с древней символикой

Сегодня Куяльницкие хутора стали пригородом Одессы. Но старинное кладбище все же сохранилось.

— С 1960-х годов здесь людей уже не хоронили, — рассказывает Тарас Гончарук, — Здесь была зона отчуждения нефтеперерабатывающего завода. И это уберегло старинные захоронения от новых.

— Талантливый одесский краевед Роман Шувалов в своей книге о Куяльницком кладбище отметил, что здесь насчитывается 205 старинных захоронений и более 32 типов надгробий. Но мне кажется, что разных вариантов памятников здесь гораздо больше. В разные времена были разные традиции или «мода» на кресты. Сначала лапчатые, трехлистные. А в конце XIX века появились кресты с «лучиками». Украинский лапчатый крест — самый древний. Такой формы сейчас делают военные награды. А вдовы и матери погибших военных приезжают сюда, чтобы выбрать образец для современных надгробий.

На всех крестах есть изображение круга — знака солнца и вечной жизни в древней славянской символике. Можно увидеть якорь — символ верности. Встречаются изображения Голгофы. А религиозная атрибутика страстей Христовых — копье и трость с губкой — нередко трансформировалась в знакомые запорожцам саблю и пернач. Таким образом в памятных надгробиях, считает Тарас Гончарук, проявлялась народная фантазия и древние верования. А развитие уникальной народной мемориальной культуры стало возможным благодаря наличию больших запасов мягкого ракушечника — соответствующего материала для резьбы по камню.

О сотниковской могиле и булаве на скале

Кладбище, расположенное рядом с Хаджибейским лиманом, по-прежнему называют Куяльницким. Ведь когда-то Хаджибей именовался Большим Куяльником. Называют его и Сотниковским — в честь похороненного здесь в 1824 году Антифима, сына Марка Сотниченко. Предположительно, сына сотника запорожских или черноморских казаков.

А самое старое датированное захоронение на Куяльницком кладбище было сделано еще до официальной даты основания Одессы. На каменном кресте, сохранившемся до наших времен, выбита надпись: «Здсъ погребнъ рабъ Божи младенец Иоаннъ года Божия 1791».

На кладбище можно увидеть места выхода породы. И некоторые захоронения просто вырезаны в ней. А в 2002 году скульптор Петр Кравченко высек здесь из камня церемониальную подушку, на которой лежит казацкая булава. Скульптура прекрасно вписалась в скалу. И многие считают ее одним из сохранившихся надгробий — захоронением сотника Черноморского казачьего войска.

Каменщики, малышня и разбойник

Потомки казаков добывали здесь ракушняк, из которого построена почти вся старая часть Одессы.

Есть на старинном кладбище и захоронения каменщиков, доставлявших камень для строительства Потемкинской лестницы. В списке поставщиков 1837 года — имена Ивана и Григория Шмыгарей. Их могилы на Куяльницком кладбище датированы 1840 годом.

Отпевали покойников в Вознесенской церкви, которая находилась в те времена выше кладбища. Роман Шувалов исследовал церковные метрические книги, которые там велись. И, благодаря его исследованиям, сегодня нам известны сведения о похороненных там людях.

Судя по записям, большинство похороненных на Куяльницком кладбище носили украинские фамилии. Это могли быть однофамильцы или потомки запорожских полковников. Некоторые фамилии происходят от названий казацких куреней. Есть здесь, по утверждению Шувалова, и захоронение предков замечательного одесского архитектора, чьи здания сегодня признаны памятниками архитектуры, Федора Неструха.

Ежегодно в каменоломнях погибали от одного до семи каменщиков. Причины смерти, указанные в метрических книгах: «убило скалой», «от обвала», «убито каменной плитой». Жертвами обвалов становились и дети, которые помогали родителям работать в каменоломнях. В память об умерших младенцах иногда устанавливали каменные «гробы». Маленькие дети — от одного года до четырех — умирали здесь чаще всего.

Похоронены на Куяльницком кладбище и умершие от чумы во время эпидемии 1812-1814 годов.

А у самой кладбищенской ограды лежит разбойник, убитый в 1821 году. Христианин, не самоубийца — поэтому за стеной кладбища хоронить его не стали.

О пещерных жителях и работе дома

Потомки запорожских казаков не только добывали камень на склонах горы, но и жили в пещерных жилищах, вырезанных в скале. Возможным это стало, когда в первой четверти ХIХ века у них появились английские пилы.

— Они не только работали в катакомбах, не только делали из местного камня надгробия — они, сплошь и рядом, жили в пещерных жилищах, — рассказывает историк. — Камень добывали двух типов. Дикий камень шел на фундаменты и тротуары — его выламывали ломом. А более мягкий ракушняк, который шел на строительство домов, — выпиливали. На обрыве горы можно было залезть под дикую плиту и выпилить себе жилье. И это не просто пещеры были, а настоящие хаты — с огородами, амбарами, скотом. Обычно три фасадные комнаты, с окнами и дверями, как в обычных домах. А помещений в толще горы — сколько потребуется. Верхув плите делали отверстия для дымоходов. Температура в таких домах была более-менее постоянная. Летом — прохладно. Зимой — тепло и сухо. Топились печи, выходившие на поверхность горы. Прямо из этих домов были выходы в катакомбы. То есть работали каменотесы практически у себя дома.

Сегодня в пещерных домах не живет никто. Иногда используют их для технических сооружений, кладовых. Иногда — для сжигания мусора. На склонах горы можно увидеть остатки таких жилищ. Некоторые фасады до сих пор сохранили следы побелки — традиционной для украинских хат.

Среди заброшенных домов есть и дом Василия Иванова, который во время фашистской оккупации прятал 40 обреченных на гибель евреев. Имея из своего дома проход в катакомбы, он приносил им туда продукты. Позже оккупанты расстреляли его за это вместе с женой.

— Только в Одессе можно увидеть пещерные дома. И не мешало бы государству взять эти уникальные жилища под охрану, — считает Тарас Гончарук.

О борьбе со мхом и вреде водоэмульсионной краски

Сегодня старинное Куяльницкое кладбище включено в Государственный реестр недвижимых памятников культурного наследия местного значения. Памятником народной архитектуры оно стало в том числе и благодаря работам Романа Шувалова. Находится кладбище на балансе Одесского горсовета. Иногда муниципалитет даже проводит там «субботники».

Но в основном наводят порядок на кладбище студенты-историки и представители различных общественных и казацких организаций.

— Толоки патриотической общественности здесь начались с конца 80-х годов. Убирали, рвали кустарник — им здесь очень сильно все зарастает. Белили кресты известью — это старинная украинская традиция. Возможно, не самый лучший вариант. Но известь помогает бороться прежде всего с мхом, который покрывает кресты. И надписи очень плохо читаются. А вот водоэмульсионной краской красить кресты очень вредно, — предостерегает историк.

На сегодняшний день создан цифровой каталог старинных крестов казацкого кладбища. Поэтому с уникальным украинским наследием могут ознакомиться все желающие.

Но, безусловно, интереснее прикоснуться к истории вживую. Тарас Гончарук проводит на Куяльницкое кладбище и в пещерные поселения экскурсии для своих студентов, наших защитников и их семей. Можно отправиться сюда вместе с экскурсионным агентством «Тудой-Сюдой». А можно — просто сесть на «камышовый» трамвай №20, отправляющийся по историческому маршруту от Херсонского сквера.

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