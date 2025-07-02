Ключевые моменты:
- Завтра, 3 июля 2025, часть Одессы и пригорода останется без воды на весь день;
- Кому стоит запастить водой уже сейчас – список адресов.
Об этом предупреждает жителей города, а также руководителей предприятий и организаций филиал «Инфоксводоканал».
Так, 3 июля 2025 года с 09:30 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города и населенных пунктов области:
- ул. Академика Сахарова, 5;
- ЖК «Одесская чайка»;
- ул. Академика Сахарова, 1-Г;
- с.Крыжановка.
Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, где в Одессе отключат свет сегодня, 2 июля.