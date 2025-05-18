Музей современного искусства

У марте этого года в Одессе произошло знаковое событие в культурной жизни нашего города: на улице Европейской, возле католического собора, открылся Музей современного искусства. Да, этот музей уже существовал в нашем городе, но несколько лет он в буквальном смысле пребывал без крыши над головой. И вот уже в пятый раз музей переселился в новое помещение.

На двух этажах старого здания разместились выставочные залы, сувенирная лавка, кофейня и примета современности – укрытие. Особняк снова наполнился жизнью и смыслами – в музее проходят выставки, кинопоказы, дискуссии, мастер-классы для детей и взрослых. На некоторые из событий вход свободный при условии предварительной регистрации. Все новости публикуются на страницах соцсетей музея.

Адрес: ул. Европейская, 31-33.

ул. Европейская, 31-33. График работы: 12:00-18:00, выходной день – понедельник.

12:00-18:00, выходной день – понедельник. Стоимость посещения: 150 грн. Есть льготы.

150 грн. Есть льготы. Сайт: https://msio.com.ua/

Музей геноцида «Территория памяти»

Этот музей открылся год назад, 29 мая 2024 года, в здании Главпочтамта.

Здесь собрана история геноцидов от начала ХХ столетия до настоящего времени. Инициатором, вдохновителем и организатором работ по созданию музея стал общественный деятель, историк, юрист, кандидат философских наук, заслуженный работник культуры Украины, председатель правления ОО «Одесский центр исследования Холокоста» Павел Козленко со своей командой.

Музей самый современный. Здесь собраны не только старые вещи и документы – много информации можно прочитать и посмотреть на интерактивных панелях. Также в музее регулярно проводят кинопоказы, лекции и встречи. Всю информацию и анонсы выкладывают на странице музея в Facebook или в анонсах в нашем издании.

Адрес: ул. Садовая,10, в помещении Главпочтамта.

ул. Садовая,10, в помещении Главпочтамта. График работы: вт-чт – 11:00-16:00, пт – 14:00-18:00, сб – 11:00-15:00, вс-пн – выходные.

вт-чт – 11:00-16:00, пт – 14:00-18:00, сб – 11:00-15:00, вс-пн – выходные. Сайт: https://holocaust.odesa.ua/muzei-henotsydiv

Кофейня-музей «Старая Одесса»

Этот небольшой и уютный музей, пожалуй, один из самых нестандартных в городе. Он открылся два года назад по инициативе супругов Петра и Ольги Манелис в самом сердце Одессы. С первых дней он стал центром притяжения одесситов, которым интересно не просто узнать об истории города без навязчивых мифов, но и буквально подержать эту историю в руках. Так, в кафе-музее много артефактов в открытом доступе, и владельцы могут бесконечно рассказывать истории, связанные с каждым предметом. Наше издание много рассказывало о разных интересностях, которые можно увидеть в музее.

А еще хозяйка заведения Ольга Манелис выпекает вкусности по домашним рецептам. Так что вы можете не только посмотреть, но и полакомиться пирожными, тортиками и выпить ароматного кофе или чая.

Почти каждые выходные здесь проходят интересные тематические лекции и встречи. Следить за анонсами можно на страницах заведения в соцсетях.

Адрес: Красный переулок, 7-а (вход в подвал с Греческой улицы).

Красный переулок, 7-а (вход в подвал с Греческой улицы). График работы: 11:00 – 20:00, выходной день – вторник.

Музей русско-украинской войны

Этот необычный музей открыли в одном из волонтерских центров и посвятили его современным событиям. Инициатор создания музея, Александр Бабич, с первого дня полномасштабного вторжения занимался активной помощью военным, а позже и сам ушел на фронт. Кое-что Александр и другие волонтеры привезли сами из деоккупированных территорий, кое-что – передавали благодарные получатели помощи. Среди экспонатов – тубусы от снарядов, обломки шахедов, личные вещи и форма оккупантов и даже их сухпайки.

Музей небольшой – он занимает только одну комнату, но рассказы о каждом экспонате могут занять много часов.

Музей истории причерноморских немцев

В начале 2024 года в Одессе открылся еще один частный музей. Его экспозиция посвящена истории немецких колонистов Причерноморья и основана на частной коллекции Сергея Новицкого. Находится он на территории офиса общины Святого Павла. Как и большинство таких музеев, он очень интересен и интерактивен. Посетители погружаются в исторические события двухсотлетней давности, знакомятся с бытом колонистов не по учебникам, а благодаря предметам быта и культа, одежды, ярким и содержательным визуализациям. Более того, вы можете примерить некоторые костюмы на себя, или лично попробовать смолоть горстку кофейных зерен.

Здесь проводят лекции и экскурсии одесские историки и краеведы.

Основатель музея Сергей Новицкий постоянно выкладывает видео новых экспонатов на своей странице в Instagram. Там также можно договориться об экскурсии.

Адрес: ул. Новосельского, 68, кирха, дом пастора.

ул. Новосельского, 68, кирха, дом пастора. График работы: по договоренности.

по договоренности. Стоимость: донат в развитие музея.

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