Елена: «Это все связано. Я так думаю, что они переключились сейчас на них, а на нас несколько меньше. Все же от Штатов сейчас зависит многое».

Юрий: «Думаю, что не повлияет. Это для нас в принципе хорошо. Иран же шахэды «нам» поставляет. Так пусть дает им Израиль немножко. Мы сейчас в одной лодке с Израилем. Повлиять не повлияет, но где-то боком пройдет для нас».

Катя: «Я считаю, что нет. На поддержку — да, повлияет. Нужно, чтобы Израиль переговорил с Ираном, и решить этот вопрос».

Анатолий: «Это зависит от президента Америки. Если бы там был нормальный президент, то я уверяю, что Украина имела бы столько же помощи, сколько и Израиль. А поскольку в Америке президент непредсказуемый какой-то человек, то, конечно, в первую очередь мы будем страдать. Но мы выдержим. Главное, чтобы Европа была с нами. А россияне — это глиняный колос. Еще год, и они завалятся. Помните, как в 90-х развалился Советский Союз. Он крепче был, чем Россия. Но тогда Рейган был, нормальный президент в Америке, довели Россию до банкротства. И в этот раз доведем. Просто сейчас в Америке такое что-то непонятное. А если бы нам сил, как говорят, дал Бог, продержаться еще хотя бы год-полтора, этого будет достаточно, чтобы Россия рухнула».

Виктория: «Я вообще очень абстрагируюсь от всех новостей. Поэтому не читаю по максимуму, потому что хочу иметь хорошую психику в 40 лет. Поэтому не знаю ответ на этот вопрос. Мы сами живем на высоком этаже, это все каждую ночь видим, поэтому я хочу, чтобы как можно скорее все решилось, закончилось».

Майя: «Я думаю, что да. По-разному могут развиваться события. Конечно, от нас мало что зависит, но, думаю, коснется. Мы надеемся, конечно, на лучшее».

Александр: «Я думаю, нет, не повлияет. Нам бы свою войну выиграть, а не Иран/Израиль. У нас своего хватает».

Катя: «Я думаю, повлияет. И на весь мир тоже. Не только на Украину. Все связано: каждая страна, весь мир. Одна война никогда не пройдет бесследно для другой страны».

Карина: «Я считаю, да. Потому что, как всем известно, Россия берет у Ирана шахемы. И я думаю, уже будет меньше России даваться. Тем более, если еще и США с Израилем надавят на Иран, считаю, будет меньше поставок».

Алексей: «Вы видите, в мире сколько всего уже происходит, что даже не спрогнозируешь, что будет лучше, а что будет хуже. Как повернет — не знаю. Как мы этим воспользуемся. Мне кажется, на том же уровне, что и было».

Ольга: «Я думаю, что некоторый акцент все же сместится, но украинцы как боролись, так и будут бороться, несмотря на Иран, Ирак, Америку, Израиль и т.д.».

Олег Иванович: «Каким-то образом, конечно, повлияет. Каким? Это уже второй вопрос. Если в плане добычи нефти, то повлияет, пожалуй, негативно. Потому что, вы же понимаете, сбить еще с российской нефти цену будет сложновато. И где-то, как видим, не всегда теперь мы становимся на первый план».

София: «Конечно, любая война влияет на общество, на Вселенную. Мы видим, как война сейчас в Украине повлияла на весь мир. После войны появляется много беженцев. Беженцы соответственно должны куда-то деться. Любая война — это плохо. Конечно, хочется, чтобы война закончилась. Но посмотрим, что будет».

Ирина: «Одному Богу только известно, что это будет. Я думаю, что все будет хорошо».

Екатерина: «Дай Бог, чтобы не повлияло. Мы за мир во всем мире».

Анна: «В первую очередь, мне кажется, что это повышенные тарифы на газ. Потому что Иран — это страна, которая имеет очень большие запасы нефти. Я думаю, что это стратегический ход, и мы еще не знаем, чем оно может быть для нас в дальнейшем. Мы только можем гадать. А самое основное — мы ждем где-то примерно в августе. Это мое интуитивное ощущение. Потому что я не являюсь специалистом в этой сфере».

Ольга: «Я думаю, что никак. Не знаю. А как оно может повлиять?».

Белла: «Как-то не думала. Не знаю. Нам достаточно нашей войны. Я слежу за нашими событиями. Все очень печально. Я сама из Херсона, поэтому стараюсь за нашими новостями смотреть».

Наталья: «В любом случае это на нас повлияет».

Игорь: «Я думаю, плохо повлияет. Потому что Трампу более интересна нефть, которая есть там. И поэтому на Украину ему и так «плевать», а будет еще хуже, считаю. С точки зрения помощи от Америки».

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