Одесский художественный музей: история и современность

Сегодня каждый из нас несет свою миссию: кто-то обороняет нас на фронте, кто-то помогает военным, кто-то лечит, кто-то поддерживает в трудную минуту, а кто-то занимается благотворительностью. Своя миссия есть и у команды Одесского национального художественного музея – это сохранение культурного наследия, фиксация современной истории и распространение информации о войне через творчество. Ко дню рождения музея, которому сегодня, 6 ноября, исполняется 123 года, мы расскажем вам о том, как зарождался храм искусства и чем он живет сейчас.

Как зародилась жизнь Одесского худмузея?

История Одесского художественного музея начинается со здания, без которого мы не можем представить музей. Это памятник архитектуры XIX века – дворец Нарышкиных или как его еще называют – «дворец Потоцких» (его первой владелицей была графиня Ольга Нарышкина (Потоцкая).

Здание построили в период между 1824 и 1828 годами по проекту неизвестного автора в стиле классицизма и романтизма. По окончанию строительства сооружение было освидетельствовано известным одесским архитектором и итальянцем по происхождению Франсем Боффо.

А вы знали?

Франс Боффо сыграл немаловажную роль в подготовке и организации Одесского общества изящных искусств, которое позже займется созданием музея. Члены общества активно занимались организацией различных культурных мероприятий в нашем городе.

Примерно в 1840-х годах дворец сменил своего владельца, а в 1888 году его выкупил городской голова Григорий Маразли. Отсюда и начинается история художественного музея как такового.

Наверное, ни для кого не секрет, что Григорий Маразли от души любил искусство, он был известным общественным деятелем, коллекционером и меценатом. Поэтому после выкупа особняка он передает здание «на службу» городу, чтобы в его стенах обустроить музей.

В 1898 году то самое Одесское общество изящных искусств создает комиссию по созданию музея. А спустя год, 6 ноября 1899 года, впервые открываются двери Городского музея изящных искусств.

Жизнь музея в цифрах

Одесский художественный музей пережил не мало исторических событий за время своего существования. Менялась история, менялись и названия музея:

1898 – Создана комиссия Одесского общества изящных искусств по созданию музея.

– Создана комиссия Одесского общества изящных искусств по созданию музея. 1899 – Городской музей изящных искусств.

– Городской музей изящных искусств. 1919 – Первая государственная картинная галерея.

– Первая государственная картинная галерея. 1923 – Третий Народный художественный музей.

– Третий Народный художественный музей. 1925 – Народный художественный музей.

– Народный художественный музей. 1928 – Одесский народный художественный музей.

– Одесский народный художественный музей. 1929 – Народный художественный музей.

– Народный художественный музей. 1938 – Музей русского и украинского искусства имени Иосифа Бродского.

– Музей русского и украинского искусства имени Иосифа Бродского. 1944 – Художественная картинная галерея.

– Художественная картинная галерея. 1947 – Картинная галерея.

– Картинная галерея. 1950 – Одесская государственная картинная галерея.

– Одесская государственная картинная галерея. 1966 – Одесский художественный музей.

– Одесский художественный музей. 2021 – Одесский Национальный художественный музей.

Что в стенах художественного музея?

Чтобы погрузиться в историю Одесского художественного музея, слов будет недостаточно! Для этого необходимо хоть раз посетить храм искусства. Музейное собрание, как живой организм, меняется и растет по сей день. И война этому не помеха!

До войны здесь можно было увидеть станковую и монументальную живопись, графику и скульптуры, декоративно-прикладное искусство. Если подсчитать коллекцию музея в цифрах, то это более 10 тысяч работ, среди которых:

работы иконописцев XVI-XVІІІ веков;

светские портреты XVІІ века;

творчество мариниста Ивана Айвазовского;

искусство второй половины XIX века, среди которого работы Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Василия Сурикова и других мастеров живописи;

искусство рубежа XIX и XX веков и произведения известных Валентина Серова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, Бориса Кустодиева, Александра Бенуа, Константина Сомова, Василия Кандинского;

живопись мастеров Товарищества южнорусских художников – Кириака Костанди, Генадия Ладыженского, Герасима Головкова, Петра Нилуса, Петра Ганского, Николая Кузнецова;

образы художественной жизни Одессы с 1920-х годов до наших дней.

К сожалению, из-за военных действий и ракетных обстрелов, музейные сокровища пришлось эвакуировать.

Искусство подземелья

Под дворцом художественного музея существует необычный подземный грот с галереей. Заглянув туда, можно окунуться в историю прошлых веков, прочувствовать некую таинственность, и даже мистику.

Как и чем живет музей сейчас?

Даже несмотря на войну, коллекция музея продолжает пополняться новыми работами не только в виде живописи, графики, скульптуры, но и в формате документальной фотографии, видео, инсталляции и абстракции. Это, к примеру, показывает текущая выставка «До войны». Кстати, принимать своих первых гостей после вторжения рф, команда начала в июне с идеи провести экскурсию по военному музею:

«С началом полномасштабного вторжения россии в Украину, музейщики сняли картины для их сохранения. На стенах остались только этикетки и несколько больших работ – своеобразных «фрагментов» довоенного музея. Старая экспозиция десятилетиями обновлялась точечно, но не изменялась концептуально. Заложенные в ней идеи и смыслы утрачивали актуальность как для общества, так и для искусствоведения. Ее переосмысление было в планах Одесского художественного. И он уже не вернется в том же виде на стены после нашей победы. Текущие туры по музею – попытка последний раз поговорить о старой экспозиции и что с ней не так, возможность увидеть художественный музей без картин и узнать, как он живет в военное время»,

– объяснили в музее суть экскурсии.

Сейчас формат работы художественного смешанный. Хранителям искусства приходится работать и в музее, и дистанционно. Также им пришлось столкнуться и с другими трудностями:

«Из-за войны наша команда значительно уменьшилась, поэтому мы разделяем обязанности. Например, все менеджеры поочередно упаковывают заказы из лавки сувениров. Занимаемся также ее увеличением, расширением коллекции, больше появилось патриотической продукции. Научные сотрудники проводят экскурсии, занимаются оцифровкой коллекции: создали онлайн-каталог, продолжают свою научную работу и разрабатывают новые выставки»,

– вот чем музей занимается в военное время.

На что сходить в музей?

Во время войны музей работает в формате сокращенного графика: по четвергам и пятницам, субботам и воскресеньям. Относительно мероприятий, они в музее достаточно насыщены:

«Мы проводим много событий в формате онлайн:

запустили курс лекций военного времени под названием «Прогулки не/существующей экспозицией»;

открыли для всех доступ онлайн курса «Школы юного музейщика» для детей;

запустили цикл интервью с художниками, экспонировавшимися в музее;

проводим туры по новой выставке и экскурсии по гроту;

планируем две новые выставки, посвященные искусству военного времени.

А вот в день рождения музея в 17:00 состоится онлайн-презентация нового проекта: цифрового каталога музея», – рассказала замдиректора музея Александра Ковальчук.

Как попасть в музей?

Художественный музей находится по адресу – улица Софиевская, 5а. Время его работы: четверг и пятницу – с 11:00 до 17:00, субботу и воскресенье – с 11:00 до 18:00. Стоимость входного билета – 100 или 50 гривен. Экскурсии проводят в четверг, пятницу, субботу и воскресенье – в 13:00, 14:00 и 15:00. Стоимость экскурсии – 75 и 150 гривен.

Анастасия Епурь