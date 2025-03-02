«Как мы соскучились», «Наконец-то», «Просто не верится» — именно такие фразы чаще всего можно было услышать на открытии Музея современного искусства. И действительно, Одессе чрезвычайно не хватало пространства, где будут представлены современные авторы, актуальные художественные проекты и лаборатории. Особенно это ощутимо сейчас, во время большой войны, когда обостряются все чувства, ведь современное искусство реагирует именно на текущие проблемы. Именно поэтому в новом светлом пространстве — сотни людей, знакомые лица художников, музыкантов, галеристов, много студентов худграфа и «Грековки».

Выставочные залы, кафе и хранилище: как выглядит музей внутри

Нынешнее музейное пространство не очень велико, но достаточно для того, чтобы разместить одну большую или несколько средних выставочных проектов. На первом этаже находится небольшое кафе и магазин. Также здесь есть еще одно важное на сегодняшний день место — укрытие.

К сожалению, пространство неудобно для людей на инвалидных колясках или семей с детьми в колясках. Однако есть планы сделать его более дружелюбным, и эта проблема будет решаться. К сожалению, ни одно культурное учреждение в центре города не может похвастаться необходимыми инклюзивными условиями. Эта проблема становится все более актуальной и требует решения. Недавно мы рассказывали об инклюзивном пространстве для детей, которое создали мамы особенных детей.

Свет, который разгоняет тьму: о чем творчество Дмитрия Дульфана

Дмитрий Дульфан, художник, который ушел из жизни в мае прошлого года, когда-то сказал: «Никакого будущего нет. Будущее — это сейчас». Именно эта фраза светится большими неоновыми буквами на фасаде музея. И именно работы Дмитрия разместились первыми на двух этажах музея.

Мифический образ богини Калипсо, которая держала своих пленников в мире иллюзий, стал главной метафорой этой выставки, символом плена, в котором находился художник, объясняет куратор выставки, Анна Мораховская.

Выставка «Миражи Калипсо» будет длиться всю весну, до 1 июня. Она охватывает все этапы творчества этого самобытного художника, который творил на грани традиций и новых смыслов.

Кроме работ Дульфана, здесь собрано много артефактов, которые представляют хроники не только одесского арта — многочисленные фото, видеоматериалы, ностальгия по ранним девяностым, непредсказуемым, но мирным нулевым.

Дульфан также увлекался объемными формами, которые сочетали в себе свет, видео, звук и различные материалы. Близким художника удалось собрать много интересных экспонатов и малоизвестных работ, а команде музея — восстановить один из уничтоженных временем арт-объектов.

Последние работы Дульфана — это серия графических работ, датированных 2023 годом, одна из которых называется «Переговоры». Кажется, у Дмитрия был не только талант художника, но и медиума.

Из истории Музея современного искусства в Одессе

10 апреля 2008 года — бизнесмен и меценат Вадим Мороховский основал музей, который вырос из коллекции Михаила Кнобеля и стал платформой для исследования и сохранения одесской художественной традиции. Первый адрес музея — Сабанский переулок.

2008–2012 — первые выставки, формирование экспозиции. Почти сразу после открытия музея состоялась выставка «Одесса 2008», которую неофициально решились назвать Первой одесской биеннале современного искусства. Уже следующая, Вторая биеннале, прошла официально.

2012–2013 — переезд на Французский бульвар, 8.

2013–2021 — переезд в здание на Леонтовича, 5, которое музей отреставрировал, и открытие новой локации Третьей одесской биеннале современного искусства. Именно здесь впоследствии прошли Четвертая и Пятая международные биеннале.

Этот адрес стал домом не только для музея, но и для двух молодежных центров музея — «Артерия» под кураторством Ромы Громова и «Музеон» Владимира Чигринца. Была построена и работала большая современная выставочная зала, которая принимала украинских и международных художников.

2021 — музей получает пространство на Французском бульваре, 36, но не успевает открыться из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

2022–2024 – несмотря на отсутствие собственного пространства, музей проводит 7 выставок в партнерских локациях – WEartMuseum / Одесский музей западного и восточного искусства, Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого, Галерея устойчивости.

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