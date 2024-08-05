Музей одной выставки: в Одессе открыл двери Археологический музей

Пауза длиной более двух лет

Сотни людей пришли на открытие музея, который дольше всех других не открывался для посетителей. Впрочем, смотреть здесь почти нечего — все более или менее ценные экспонаты упакованы и отправлены на хранение до нашей Победы. И это касается не только золотой кладовой и мумии, а почти всего, что было в музее.

Но, работа музея — это не только хранение артефактов, это и научная работа. Именно ею занимались его сотрудники все это время. А еще к ним приходили на практику студенты — историки, и благодаря их помощи, а также помощи Художественного музея музей смог на открытие и новую выставку.

Остров, который защищают боги

Когда Ахилл погиб, его мать подняла со дна моря остров для своего сына. Именно так звучит легенда происхождения острова Змеиный в древнегреческом эпосе, рассказывает Оксана Грицюта и.о. заведующей отделом экспонирования.

— Для нас примечательно, что Северное Причерноморье и Змеиный они вписаны в большую древнегреческую античную мифологию. Мы полноценно были вписаны в античную цивилизацию.

Остров всегда был культовым местом, а не островом для проживания. По письменным воспоминаниям, храм Ахилла на Змеином был из белого мрамора, в музее сохранился оригинал подножия, который можно увидеть на выставке. Туда приплывали на кораблях, пираты и обычные моряки, все, чья судьба связана с морем. В зале есть витрина с их дарами. Храм Ахилла функционировал до 1 века нашей эры, когда уже под натиском варваров античная цивилизация начинает отступать. Кстати именно из остатков храма, в середине 19 в. был построен маяк.

В 2008 году на острове появился музей. Сейчас он полностью растащен, говорит Оксана Грицюта.

— Мы не знаем, какова судьба материалов музея, который был на острове. У нас есть фото, на котором видны подставки для экспонатов. Оккупанты использовали их для обустройства своего быта.

Именно этими страшными фото Виталия Юрасова завершается выставка, посвященная Змеиному. После Победы у археологов и музейщиков будет много работы.

Кстати, все это время будет работать образовательная программа: лекции для взрослых и детей. Так, например, уже в следующее воскресенье подростки сыграют в античную игру. Восстановлением правил и фишек занимались именно одесские студенты историки.

Как посетить выставку

Археологический музей работает ежедневно со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

В случае воздушной тревоги посетителей пригласят в укрытие, которое находится в здании Театра оперы и балета.