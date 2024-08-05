Музей одной выставки: в Одессе открыл двери Археологический музей

В воскресенье 4 августа, через два с половиной года после закрытия, одесский Археологический музей открыл свои двери для посетителей. Первая выставка, которой открыли музей посвящена острову Змеиный от античности до современности.
Пауза длиной более двух лет
Сотни людей пришли на открытие музея, который дольше всех других не открывался для посетителей. Впрочем, смотреть здесь почти нечего — все более или менее ценные экспонаты упакованы и отправлены на хранение до нашей Победы. И это касается не только золотой кладовой и мумии, а почти всего, что было в музее.
Но, работа музея — это не только хранение артефактов, это и научная работа. Именно ею занимались его сотрудники все это время. А еще к ним приходили на практику студенты — историки, и благодаря их помощи, а также помощи Художественного музея музей смог на открытие и новую выставку.
Остров, который защищают боги
Когда Ахилл погиб, его мать подняла со дна моря остров для своего сына. Именно так звучит легенда происхождения острова Змеиный в древнегреческом эпосе, рассказывает Оксана Грицюта и.о. заведующей отделом экспонирования.
— Для нас примечательно, что Северное Причерноморье и Змеиный они вписаны в большую древнегреческую античную мифологию. Мы полноценно были вписаны в античную цивилизацию.
Остров всегда был культовым местом, а не островом для проживания. По письменным воспоминаниям, храм Ахилла на Змеином был из белого мрамора, в музее сохранился оригинал подножия, который можно увидеть на выставке. Туда приплывали на кораблях, пираты и обычные моряки, все, чья судьба связана с морем. В зале есть витрина с их дарами. Храм Ахилла функционировал до 1 века нашей эры, когда уже под натиском варваров античная цивилизация начинает отступать. Кстати именно из остатков храма, в середине 19 в. был построен маяк.
В 2008 году на острове появился музей. Сейчас он полностью растащен, говорит Оксана Грицюта.
— Мы не знаем, какова судьба материалов музея, который был на острове. У нас есть фото, на котором видны подставки для экспонатов. Оккупанты использовали их для обустройства своего быта.
Именно этими страшными фото Виталия Юрасова завершается выставка, посвященная Змеиному. После Победы у археологов и музейщиков будет много работы.
Кстати, все это время будет работать образовательная программа: лекции для взрослых и детей. Так, например, уже в следующее воскресенье подростки сыграют в античную игру. Восстановлением правил и фишек занимались именно одесские студенты историки.
Как посетить выставку
Археологический музей работает ежедневно со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.
В случае воздушной тревоги посетителей пригласят в укрытие, которое находится в здании Театра оперы и балета.