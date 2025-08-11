Ключевые моменты:
- Восстановлены парадные двери в доме-памятнике архитектуры на Дидрихсона, 9.
- Сохранен исторический дизайн, добавлен современный электронный замок.
Сочетание истории и современности
Дом, известный как дом Амбеликопуло, был возведен в начале XX века по проекту архитекторов Линецкого и Токарева. В свое время в нем жил известный архитектор Александр Бернардацци.
Во время реставрационных работ мастера приложили усилия, чтобы сохранить аутентичный вид входа. Были воссозданы уникальные резные элементы, а также установлены латунный декор и оригинальные ручки. Особенностью обновленных дверей стала система закрытия: она сочетает старинные шпингалеты, которые придают дверям исторический шарм, с современным электронным замком и доводчиком для удобства и безопасности жителей.
