На памятниках архитектуры в Одессе появятся особые знаки – голубые щиты

Исполнительный комитет Одесского городского совета утвердил список достопримечательностей Одессы для размещения на них отличительного знака «Голубого щита».
Соответствующее решение исполком принял 11 августа.
Голубой Щит — это защитная эмблема Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
В общей сложности речь идет о 51 памятке, среди которых:
- Воронцовский дворец, конюшня и бельведер этого комплекса (кстати, дворец пострадал от одного из ракетных обстрелов города российскими войсками в мае);
- Палац Потоцького (Художественный музей);
- Будинок Маразли;
- Лестница Приморская (Гигантская, Бульварная, Потемкинская);
- Здание Старой биржи (В этом здании расположен Одесский городской совет)
- Здание Археологического музея;
- Здание английского клуба;
- Театр оперы и балета;
- Дом Руссова и др.
Свое решение на исполкоме объяснили целью обеспечить сохранения исторической застройки центральной части города и защитить ее от возможных последствий вооруженного конфликта.
Голубой Щит является защитной эмблемой Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года, которая, вместе с двумя ее Протоколами, является основным международным соглашением, устанавливающим правила защиты культурного наследия во время вооруженных конфликтов.