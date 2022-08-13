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На памятниках архитектуры в Одессе появятся особые знаки – голубые щиты

На памятниках архитектуры в Одессе появятся особые знаки – голубые щиты

Исполнительный комитет Одесского городского совета утвердил список достопримечательностей Одессы для размещения на них отличительного знака «Голубого щита».

Соответствующее решение исполком принял 11 августа.

Голубой Щит — это защитная эмблема Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

В общей сложности речь идет о 51 памятке, среди которых:

  • Воронцовский дворец, конюшня и бельведер этого комплекса (кстати, дворец пострадал от одного из ракетных обстрелов города российскими войсками в мае);
  • Палац Потоцького (Художественный музей);
  • Будинок Маразли;
  • Лестница Приморская (Гигантская, Бульварная, Потемкинская);
  • Здание Старой биржи (В этом здании расположен Одесский городской совет)
  • Здание Археологического музея;
  • Здание английского клуба;
  • Театр оперы и балета;
  • Дом Руссова и др.

Свое решение на исполкоме объяснили целью обеспечить сохранения исторической застройки центральной части города и защитить ее от возможных последствий вооруженного конфликта.

Голубой Щит является защитной эмблемой Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года, которая, вместе с двумя ее Протоколами, является основным международным соглашением, устанавливающим правила защиты культурного наследия во время вооруженных конфликтов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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