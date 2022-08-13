На памятниках архитектуры в Одессе появятся особые знаки – голубые щиты

Общественники просят власти убрать в Одессе памятники Пушкину, Толстому и Горькому Три одесских общественных организации обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю, руководителю Одесской ОВА Максиму Марченко и министру культуры Александру Ткаченко с просьбой демонтировать памятники перечисленным российским писателям. ПОДРОБНЕЕ

В центре Одессы горит дом-памятник архитектуры (видео) Сегодня утром, 1 августа 2022 года, в центре Одессы случился крупный пожар – горит дом-памятник архитектуры по улице Екатерининской, 35, на углу с улицей Жуковского. ПОДРОБНЕЕ

Архитектурные тайны Одессы: чем примечателен «кирпичный дом» на Спиридоновской? На улице Спиридоновской, 8 в Одессе находится необычное здание, возведенное в «кирпичном стиле». Оно привлекает взгляды своими внушительными масштабами, изяществом и нетипичностью отделки, а кроме того, считается одним из самых крупных доходных домов, которые когда-либо строились в нашем городе. ПОДРОБНЕЕ