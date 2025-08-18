Ключевые моменты

Этой ночью защитники неба уничтожили 88 вражеских дронов, произошли попадания баллистики и БПЛА в 25 локациях – Воздушные силы;

В Харькове БПЛА атаковал многоэтажку: погибли пять человек, в том числе дети.

Под Одессой из-за удара РФ произошел масштабный пожар;

Более 180 боев на фронте — более 5о штурмов остановлено на Покровском направлении.

За сутки армия РФ потеряла 43 артсистемы и более 900 бойцов.

Последствия воздушных атак 18 августа

В ночь на 18 августа противник атаковал 4-мя баллистическими ракетами Искандер-М и 140 ударными БПЛА.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов.

Зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных БПЛА в 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Утром 18 августа Россия нанесла удар дронами по Индустриальному району Харькова, попав в многоэтажный жилой дом.

Как сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг попал четырьмя БПЛА типа «Герань-2» в пятиэтажку. В результате атаки вспыхнули пожары на первом, третьем и пятом этажах, разрушены перекрытия и зафиксированы обвалы. Погибли пять человек, среди них — 1,5-летняя девочка, тело которой достали из-под завалов, и 16-летний парень. Еще 18 гражданских получили ранения различной степени тяжести, часть пострадавших госпитализирована.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на месте трагедии.

Всего повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей.

О последствиях удара по Одесской области, читайте здесь: Мощный пожар в пригороде Одессы после атаки дронов: жертв удалось избежать

Ситуация на поле боя

По данным Генштаба ВСУВ, за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара четырьмя ракетами и 80 авиационных ударов, сбросив 152 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5132 дрона-камикадзе и осуществили 5173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 73 – из реактивных систем залпового огня.

В целом, ситуация на фронте остается сложной: Россия концентрирует силы на нескольких направлениях и готовится к новым наступательным действиям. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

По его словам, сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях. Покровское направление для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части с Сумского на Запорожское направление.

«Вероятно, еще будет Новопавловское направление. И активно ведутся действия на Лиманском направлении — там также россияне пытаются добиться успехов, но там боевые действия имеют меньший масштаб», — сказал он в интервью РБК-Украина.

В результате решительных действий воинов десантно-штурмового батальона 79 ОДШТБр, противник, понеся значительные потери, был вынужден отступить в н.п. Золотой Колодец, Донецкой области. Также десантники героически остановили попытку прорыва врага в районе Доброполья, не позволив захватчикам продвинуться дальше. Проведение стабилизационных действий на этом направлении продолжается.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, три артиллерийских средства и три пункта управления врага.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек.



Также украинские воины обезвредили: