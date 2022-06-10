Дневник переселенца: «Было холодно и голодно, но чувствовалась безопасность»

Все эти истории очень разные — какие-то закончились хеппи-эндом, а какие-то еще ждут своего счастливого конца. Как люди отреагировать на войну, почему они решили уехать, с какими сложностями с толкнулись на своем пути и как их приняли на чужбине — читайте в «Одесской жизни», все из первых уст.

Екатерина Окопная, 35 лет: «Было холодно и голодно, но чувствовалась безопасность»

Утром 24 февраля я проспала все взрывы. Точнее, услышала, но не поняла, что это было и легла дальше спать. А когда мой муж вернулся с ночной смены, ошарашил новостью о том, что началась война. В тот момент наша привычная жизнь закончилась. Я достаточно спокойный человек и держалась до последнего, пока не увидела у своего старшего сына панику на лице из-за взрывов и сирены. Тогда я собрала все необходимые вещи и мы на своей машине выехали в Молдавию. Впереди ожидала долгая и тяжелая дорога с бесконечными блокпостами и девять часов простоя на границе. Мне с двумя детьми было холодно и голодно, но чувствовалась безопасность.

Жизнь в Молдове

В Молдавию мы прибыли 1 марта, там нас ждали друзья, которые помогли добраться и разобраться на месте. Хорошо помню, что тогда была большая беда с жильем. Нам предложили бесплатно квартиру, но когда мы приехали на место — это оказался холодный полуподвал с матрасами. Я поняла, что не пойду туда с детьми и попросилась к своей подруге с Кишинева. Мы переночевали у нее одну ночь. Эта замечательная женщина и ее семья готовы были приютить нас на долгий срок, но я понимала, что мы будем их стеснять. И четверо детей в двухкомнатной квартире — это слишком. Я начала искать отдельное жилье, но ничего не было даже за большие деньги. Счастливым образом мне помогла моя клиентка, у которой брат сдавал квартиру в Кишиневе и нас туда приняли.

Я наивно надеялась, что война — это ненадолго и переговоры что-то дадут, но с каждым днем надежда угасала. А жить нужно было дальше… У меня даже была подработка в Кишиневе: я делала прически, макияж и провела два профессиональных мастер-класса. Дело в том, что я преподаю в сфере красоты уже шесть лет и неоднократно ездила с уроками по Украине. Но этого было недостаточно и я начала искать работу в других странах, чтобы можно было двигаться и развиваться дальше. Была на грани отчаяния, потому что стилист-визажист в Европе нигде не нужен. Только парикмахер, мастер маникюра и бровист. В Молдавии, я решилась пойти на курсы по бровям, но в социальных сетях случайно увидела объявление о том, что в Литве требуется визажист.

Переезд в Литву

О Литве, как о стране, я мало что знала, никогда не возникали мысли поехать туда. Но я написала владелице салона Каролине, объявление которой случайно нашла. Оказалось, что она говорит на русском языке. Мы с ней пообщались и она приняла меня на работку на должность стилиста по прическам и преподавателя мастер-классов. Я сразу же начала читать про Литву, изучать информацию о том, как сейчас принимают украинцев. И интуиция подсказала, что надо ехать. Каролина дала контакты своей подруги Греты, которая нашла нам бесплатное жилье в городе Каунас.

Три долгих дня в дороге с Кишинева в сторону Литвы на машине и 19 марта мы оказались в городе Каунас. Сказать, что в Литве приветливые и отзывчивые люди — ничего не сказать. Столько гуманитарной помощи от государства и от волонтеров я даже представить не могла. Хотя я ни у кого ничего не просила, я привыкла рассчитывать только на свои силы. Но нельзя отказывать людям, которые искренне хотят помочь. В Каунасе мы прожили два месяца бесплатно и переехали в Вильнюс. Из за работы так было удобнее. Сейчас арендуем квартиру за 450 евро в месяц, плюс коммунальные услуги. Найти квартиру украинцам с детьми сложно: либо никто не хочет сдавать, либо очень дорого. Но нам еще повезло! Если нужно бесплатное жилье, его можно найти в пригороде, с подселением к хозяевам.

Как литовцы помогают

Литва по сей день очень помогает украинцам: на каждого члена семьи дают продуктовые карточки — сумма 115 евро, единоразовое пособие, но это зависит от города. В Каунасе мы получили финансовую помощь — 250 евро на семью, в Вильню — 242 евро на человека. На постоянной основе платят детское пособие — 73 евро в месяц. Но я еще не получила их, долго рассматривают. Кстати, мой старший сын Максим, ему 9 лет, закончил украинскую школу в онлайн-режиме, теперь готовлю его морально к тому, что надо идти в школу в Литве. А вот для младшего сына Тимофея, которому 2 годика, приглашаю няню за 5 евро в час, когда нужно на работу, потому в саду в Вильнюсе мест пока нет.

Все в Литве прекрасно, и сама страна, и люди! Но как говорится: «В гостях хорошо, а дома лучше!». Очень хочу в Одессу, к родным. Первым делом, когда вернусь домой, лягу в свою кровать и схожу в свой душ, ну и на любимый пляж к морю. Верю, что очень скоро мы вернемся в мирную Украину!

Екатерина за работой

Подготовила Анастасия Епурь