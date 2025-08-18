Ключевые моменты:

В ночь на 18 августа РФ ударила по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR под Одессой.

Это уже вторая массированная атака за месяц на этот объект.

Повреждены 17 топливных резервуаров, разрушена насосная станция.

Ущерб оценивается.

Вторая атака за месяц на нефтебазу SOCAR

По предварительным данным, в нефтебазу было совершено несколько прямых попаданий. Повреждены 17 топливных резервуаров, насосная станция, операторские и технические помещения, а также пункты взвешивания. Общий объём хранилища превышает 16 тысяч кубометров.

Об этом сообщает азербайджанское государственное агентство АПА.

Сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба, назначена экспертиза и начаты восстановительные работы.

Отмечается, что это уже вторая массированная атака на данный объект. 8 августа по этой же нефтебазе было выпущено около десяти беспилотников, что привело к частичным разрушениям. Тогда в Минэнерго Украины заявили, что удар был направлен не только против инфраструктуры, но и против международных отношений с Азербайджаном, США и странами Европы.

Кроме нефтебазы, по данным Одесской областной прокуратуры, в результате ночной атаки повреждены помещение логистической компании, два частных дома и два автомобиля. Также разрушена канализационно-насосная станция.

Напомним, в ночь на 6 августа российские войска нанесли удар дронами-камикадзе по компрессорной станции в Одесской области. Этот объект является частью Трансбалканского газопровода, по которому в конце июля начались тестовые поставки азербайджанского газа в Украину. 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 2 миллионов долларов на восстановление газопровода.