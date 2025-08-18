Ключевые моменты:
- В ночь на 18 августа РФ ударила по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR под Одессой.
- Это уже вторая массированная атака за месяц на этот объект.
- Повреждены 17 топливных резервуаров, разрушена насосная станция.
- Ущерб оценивается.
Вторая атака за месяц на нефтебазу SOCAR
По предварительным данным, в нефтебазу было совершено несколько прямых попаданий. Повреждены 17 топливных резервуаров, насосная станция, операторские и технические помещения, а также пункты взвешивания. Общий объём хранилища превышает 16 тысяч кубометров.
Об этом сообщает азербайджанское государственное агентство АПА.
Сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба, назначена экспертиза и начаты восстановительные работы.
Отмечается, что это уже вторая массированная атака на данный объект. 8 августа по этой же нефтебазе было выпущено около десяти беспилотников, что привело к частичным разрушениям. Тогда в Минэнерго Украины заявили, что удар был направлен не только против инфраструктуры, но и против международных отношений с Азербайджаном, США и странами Европы.
Кроме нефтебазы, по данным Одесской областной прокуратуры, в результате ночной атаки повреждены помещение логистической компании, два частных дома и два автомобиля. Также разрушена канализационно-насосная станция.
Напомним, в ночь на 6 августа российские войска нанесли удар дронами-камикадзе по компрессорной станции в Одесской области. Этот объект является частью Трансбалканского газопровода, по которому в конце июля начались тестовые поставки азербайджанского газа в Украину. 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 2 миллионов долларов на восстановление газопровода.