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Субботний ракетный удар по Одессе: есть пострадавший

Субботний ракетный удар по Одессе: есть пострадавший

В результате сегодняшнего ракетного удара по Одессе пострадал как минимум один человек. По факту произошедшего начато криминальное производство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, сегодня утром, 16 июля 2022 года, военные страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, в очередной раз нанесли ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Одессы. На этот раз удар пришелся по Малиновскому району. Следует отметить, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют, добавили в ведомстве.

В результате загорелись несколько складских помещений площадью около 10 000 квадратных метров. Также поврежден ряд других сооружений, прилегающих к месту взрыва – там выбиты окна и повреждены потолки.

Предварительно установлено, что есть пострадавший: в результате попадания вражеского снаряда был ранен обломками в голову 30-летний мужчина. Подробностей о его состоянии в прокуратуре не сообщают, отметив лишь, что сейчас «проводятся мероприятия направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или иной ущерб».

Начато криминального производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщала «Одесская жизнь», ранним утром субботы, 16 июля 2022 года, рашисты нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 из Ставрополья. В результате попадания ракеты, предварительно Х-101, в склад производственно-торговой компании вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что в момент прилета на складе находились несколько сотрудников, которые по сигналу тревоги спустились в укрытие, что и спасло их жизни.

В сети были опубликованы фото и видео с места происшествия.

Позже в областном управлении ГСЧС сообщили, что масштабный пожар, возникший на месте прилета российской ракеты, ликвидирован.

Фото Объединенного координационного пресс-центра сил Обороны Юга Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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