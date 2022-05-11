Дневник переселенца: «частичка Украины поселилась в Бухаресте»

«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с историями как одесситов, так и прочих граждан Украины, которым из-за войны пришлось бежать в другую страну, историями «из первых уст» о том, как люди отреагировали на войну, почему решили уехать, с какими сложностями столкнулись на чужбине и как их там приняли. Сегодняшнюю историю нам рассказала одесситка Анастасия, которая после начала войны перебралась в Румынию.

Анастасия, 34 года: «По приезду в страны ЕС рекомендую сразу привести документы в порядок»

Когда началась война, я проснулась от взрывов, и первая мысль – это петарды. Мозг сквозь сон убеждал меня, что невозможно быть войне в 2022 году… Но прогремело еще два взрыва, и я уже стояла возле окна, всматриваясь в красное небо и не веря свои глазам.

Утром меня забрала к себе лучшая подруга. У нее дома в подвале мы оборудовали убежище и бегали прятаться туда при сигналах тревоги. Несколько ночей мы практически не спали и очень боялись происходящего, следили за новостями и думали, что будет дальше.

Спустя пять дней, наблюдая за ситуацией в Киеве и других городах, мы решились пересечь границу Одессы в направлении Молдовы. На то время мигрирующих людей было очень много. Мы доехали до начала пробки в 9,5 км и пошли пешком с чемоданом и четырехлетним ребенком. Погода была отвратительная: шел дождь и падал мокрый снег.

На удивление нам повезло: чуткий пограничник пропустил нас быстро. С помощью волонтеров мы добрались до Кишинева. Остались там на сутки, а потом я уехала в Румынию.

В Румынию меня позвали друзья, которые уже остановились на базе для беженцев и очень хорошо отзывались о румынах. Подругу забрали родственники из Канады, поэтому она осталась ждать визу в Молдавии.

Помощь волонтеров Молдавии и Румынии оказалась для нас бесценной! Настолько доброе и отзывчивое отношение я давно не встречала. Дали абсолютно все, в чем мы нуждались, бесплатно.

В Румынии меня поселили на базу беженцев FCSB. Я живу в уютном и чистом номере, есть отдельная душевая и туалет. Питание три раза в день, для нас готовил шеф-повар этой базы. Все необходимые медикаменты или осмотр врача абсолютно бесплатно. На базе находится около 100 человек из разных городов. Я слышала ужасающие истории, как люди бежали из Гостомеля и Мариуполя, Николаева…

Единственный минус – база находится в 13 километрах от центра Бухареста и достаточно сложно добираться до метро (где-то 3,2 километра пешком по строящейся трассе). Но для людей с машиной проблем нет, возле метро есть большие парковки и пересесть на городской транспорт не составляет труда. Метро комфортное и чистое. Это оптимальный способ перемещения по городу, но, к сожалению, не бесплатно – 3 лей (20 гривен) в одну строну.

Кроме того, Румыния выдает купоны по 10 евро еженедельно на одного ребенка. В волонтерских центрах можно взять еду, одежду, бытовые принадлежности и корм для животных.

Работу никто не предлагает, приходится искать самостоятельно. Мне повезло со знанием английского языка. Хозяйка базы, на которой мы проживаем, взяла меня к себе в кафе барменом. Но нужно учить и румынский язык, без знания местного языка сложно найти работу. На базе в основном говорят на русском и в меньшинстве на украинском.

С документами у меня все в порядке, потому что до войны достаточно активно путешествовала. А других людей пускали и по внутренним паспортам без проблем.

Единственное, по приезду в страны ЕС рекомендую сразу же привести документы в порядок. Это помогает при дальнейшей миграции, например, через Венгрию, иначе пограничники могут не пропустить.

И, кстати, по возвращении в Украину, были случаи, что часть людей не впускали в страну без загранпаспорта. Посольство Украины в Бухаресте вклеивает фотографии и продлевает срок действия. К сожалению, в остальном они не помогают. Что делать в более сложных ситуациях, непонятно.

Плюс в ситуации с животными – Румыния бесплатно делает все прививки и паспорта.

Я очень скучаю по Украине и переживаю за родных. В Одессе у меня остался брат и друзья, а родители – в Кременчуге.

Недавно мы помогали организовать вечер украинской кухни в кафе владелицы базы. Готовили наши украинские блюда – борщ, вареники, блины с творогом, рыбу «в шубе» и «Наполеон» с «Медовиком».

Местные жители остались в таком восторге от наших десертов, что хозяйка даже ввела их в свое постоянное меню. Так что частичка Украины поселилась в Бухаресте.

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Фото и видео из личного архива Анастасии