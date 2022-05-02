Дневник переселенца: что ждало одесситку в Гамбурге

«Одесская жизнь» поделилась с читателями уже не одной историей беженцев из Украины, в том числе и из Одессы. Эти истории очень разные и далеко не все закончились хеппи-эндом – некоторые еще ждут своего счастливого конца. Сегодня свою историю рассказывает одесситка Альбина, которая после начала войны в Украине вместе со своими родными перебралась в Гамбург. И рассказ этот отнюдь не в радужных тонах…

Альбина, 22 года: «Людей было так много, что они просто ходили по тебе»

Проснувшись утром 24 февраля, я даже не знала, что у нас началась война и пошла на работу. Вернувшись домой, мы с семьей начали собирать вещи, чтобы уехать за город. И тогда я впервые услышала, как прозвучал сильный взрыв.

Из страны я не собиралась выезжать: «Тут родилась, тут и умру!». Но 6 марта папа принял решение, что я, мама, брат, сестра и племянник уезжаем. Мы собрали чемоданы с самым необходимым. Из документов я взяла украинский паспорт, идентификационный код и диплом.

Так, 7 марта мы выехали на поезде из Одессы в Польшу, который курсировал через Львов. Помню, когда поезд приехал на вокзал, все просто рванули в него. Людям было плевать друг на друга, на стариков и детей. В тот момент на моих руках был двухмесячный племянник, а рядом восьмилетний брат, который крепко держал меня за руку. Пока мы бежали за этой толпой, чуть не упали с перрона, люди ужасно толкались. В частности, мужчины… В поезд зайти было невозможно – свободного места не было. Маму и сестру не хотели впускать, сказали, пустят, если я найду свободное место. Чудом я нашла свободное купе и попросила «соседей» подвинуть сумку, но на меня наорали, вытолкнули и закрыли дверь. В одно мгновение я поняла, что стою совсем одна в каком-то поезде, у меня ничего нет, только телефон, паспорт и рядом маленькие дети. Этот страшный момент «безысходности и одиночества» я запомнила на всю жизнь. В итоге одна женщина заметила нас и и уступила место.

Наш путь в поезде был ужасным. Вокруг истерика и паника, люди ссорятся и плачут, все забито сумками и вещами… Некоторые не выдерживали и высаживались. Я вся была в синяках и ссадинах, потому что людей было так много, что они просто ходили по тебе… Но была и доброта – на каждой станции наши волонтеры передавали воду и еду.

8 марта мы уже были во Львове. Я так мечтала побывать в этом городе, а в итоге увидела его через окно в поезде. Ближе к ночи мы уже были в Польше, там нас встретили волонтеры и провели на поезд до Берлина. Ехали мы всю ночь и к обеду были на месте. Последней точкой был Гамбург. Направлялись именно туда.

9 марта в 17:00 мы были на месте. Автобус довез нас до лагеря с беженцами. Казалось бы, что все ужасное позади, но нас держали на улице до ночи, вовнутрь никого не впускали. Мне срочно нужен был врач. После дороги у меня отекли ноги, была адская боль. Я просила о помощи, но мне сказали, что врач поможет только внутри лагеря. Когда попали во внутрь, мы сдали тест на коронавирус, мне дали обезболивающее и на этом все. Так с ногами я промучилась неделю, пока мама не нашла какую-то мазь. Но на этом наша история не закончилась. Сестра с ребенком попали в больницу, а брата сильно рвало. Оказалось, все «подцепили» какой-то вирус. Хочу отметить, что с врачами в Гамбурге проблема – дождаться помощи очень тяжело.

11 марта нам нашли трехкомнатную квартиру, и мы покинули лагерь. Сейчас находимся в районе для беженцев – тут красиво, чисто и тихо. Получаем выплату от государства 330 евро на человека, имеем право на бесплатный проезд, помогают с одеждой, средствами гигиены, продуктами и лекарствами. Пришлось сделать страховку, параллельно с ней пройти обязательную флюорографию, открыть счет в банке, прописаться и найти школу для брата. Но находиться здесь сложно. Какое-то двоякое чувство. С одной стороны украинцам очень помогают и относятся хорошо, а с другой – нам многое обещали, а потом забывали.

Несмотря ни на что, мы стараемся налаживать жизнь, учим язык, потому что без немецкого тяжело. Хотя много волонтеров говорят на русском и украинском. В других случаях помогает примитивный английский. А вот с работой здесь сложности. Можно найти но, только тогда надо будет платить 40% налога от зарплаты, самим платить за жилье, а социальную выплату заберут. Работу нужно искать с зарплатой не больше 450 евро.

Нам дали жилье на год, если война не закончится за это время, то продлят еще на три. Кстати, единственное, что нам нужно оплачивать – это электричество.

Мы с семьей очень мечтаем вернуться домой. Дома нас ждет папа, он сейчас в ТРО, и мой жених. А вот сестра не выдержала и уехала с ребенком домой в Одессу. Здесь остались я, мама и брат (нас, кстати, перевели уже в двухкомнатную квартиру). Вместе ходим на митинги в поддержку Украины. В качестве благодарности немцам устраиваем субботники. На католическую Пасху делали крашенки с украинской тематикой. Параллельно я делаю брелоки с флагом моей родины и раздаю людям.

Русские тоже недавно устраивали свой митинг. Но их остановили и закидали лошадиным навозом.

Была еще одна интересная история. Недавно мы зашли в секонд-хенд и когда подошли на кассу рассчитаться, нам начали что-то говорить, но мы ничего не поняли. Я на английском объяснила, что мы не знаем языка и приехали из Украины. Женщины, которые там работают, просто отдали мне в руки маленькую сувенирную шкатулку в виде пианино и сказали, что это подарок и нам не нужно платить. Я была настолько тронута, что чуть не заплакала и очень сильно благодарила этих людей.

Вот так и живем, вдали от дома…

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Фото и видео предоставлены Альбиной