Истории беженцев: «Я вроде в Европе, но по ощущениям, что я в Одессе на Слободке…»

Диана, 22 года: «Я вроде в Европе, но по ощущениям, что я в Одессе на Слободке…»

Уехала после того, как в Николаеве разбомбили дом брата

В первый день войны я старалась не поддаваться панике и ажиотажу, я успокаивала всех родных и близких, но внутри было страшно, при чем не за себя, а за родителей и дочку, которой всего два года. Уезжать из Украины я не планировала, но чем ближе была война к Николаеву, а значит и к Одессе, тем больше меня уговаривали взять ребенка и уехать. В Николаеве у меня был брат с семьей, жену с детьми он отправил в Европу, сам остался. Их дом разбомбили. Я сама же из Белгород-Днестровского родом.

Уехала я 14 марта в Болгарию, а именно в Софию, так как тут живут мои родственники, которые согласились нас приютить на пару недель. Дорога была безумно сложной: ехали всю ночь в автобусе и стояли долго на таможне в Болграде. Я никогда не забуду, как пять часов носила дочь на руках вокруг автобуса, чтобы она не плакала. Выезжала я по украинскому паспорту и свидетельству о рождении дочки, легко пропускали на всех границах. Автобус в Болгарию был платный — 50 евро с человека, но с меня взяли 100 евро потому что был ребенок, хотя по закону они не имеют право брать деньги.

С хозяевами квартиры общаюсь на трех языках

В Болгарии первое время было тяжело, я не понимала, что они говорят от слова «совсем», несмотря на то, что моя мама болгарка. Говор заметно отличается, приходится учить все с нуля, но в магазин я уже могу ходить сама! Сейчас на болгарском уже немного лучше говорю, понимаю практически все. Повезло с хозяевами квартиры, они в школе учили русский и с ними мы общаемся на трех языках (русский, английский и болгарский).

Квартиру нашла через «Фейсбук»: выложила объявление, что ищу в Софии квартиру и первый кто откликнулся, стал моим арендодателем. В месяц мне нужно платить 250 евро, но на данный момент с меня не берут деньги, пока я не смогу работать, и моя мама не восстановится после сложной операции. Мама из-за нервов сильно болеет, у нее обнаружили опухоль в почке. В Одессе сказали, что операцию сделать не могут и отправили ее в Киев, но я решила забрать маму к себе. Здесь операция прошла успешно, для украинцев даже сделали скидку 50%.

Хочу работать, но пока придется жить на социальную помощь

В Болгарию я приехала со своими деньгами. Очень хочу пойти на работу, но мою малышку не берут в садик, так как ей только два года, подождать нужно полгода. Зато скоро смогу оформить местную социальную выплату. Даже сделала для это болгарскую банковскую карту. Какая сумма будет пока не знаю.

Продукты тут дороже чем в Украине и выбора наполовину меньше. Гречка — это вообще что-то непонятное для болгар. Они не знают, что такое «Дія» и что административные услуги можно получить удаленно. Я вроде в Европе, в столице Болгарии, но по ощущениям, что в Одессе на Слободке, только вокруг горы.

Люди у которых снимаю жилье очень помогли мне с дочерью. Сразу же привезли нам все самое необходимое для жизни — много продуктов питания, посуду, бытовую химию и средства для личной гигиены. Сын хозяйки часто заходит к нам в гости с продуктами, я его угощаю нашим борщом — он его просто боготворит! Ходила я и в центр помощи для переселенцев, там нам дали тоже достаточно много продуктов, вещей, игрушек и много другого. Я была в приятном шоке!

В Болгарии на все рады украинцам, но много поддерживающих

Когда я только приехала в Болгарию, я столкнулась с тем, как некоторые местные жители при слове «украинец» демонстративно закатывают глаза. Тут много таких, которые устали от «этих украинцев». Все диалоги с местными одинаковые:

— Откуда вы?

— Из Украины…

— Ооооууу… сочувствую… Путин виноват, но и Зеленский тоже виноват.

Поэтому я не очень люблю говорить о войне здесь, потому что есть те, кто за «русню». Но были митинги в поддержку Украины и их организовывают до сих пор. Те, кому стыдно за первых, всеми силами пытаются нам помочь и выступают против войны. Это бесконечно приятно!

Я выехала одна в другую страну и мне дико не хватает родных и близких. В Белгород-Днестровском остался мой папа, я очень сильно за ним скучаю. В любом случае я очень хочу домой в Украину, там хорошо, уютно, комфортно, все легко и доступно. В Болгарии все очень медленные, я отправляла свое резюме в разные онлайн-компании, у меня через месяц только было собеседование…

Подготовила Анастасия Епурь