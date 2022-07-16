В одесском cквере Гамова создали мини-Диснейленд для детей-переселенцев (видео, фото)

В одесском сквере Георгия Гамова прошел «Особый день для детей, пострадавших от войны». Это мероприятие организовал благотворительный фонд «Добрый Самарянин» для семей, приехавших в Одессу из горячих точек Украины.

В течение дня дети из Мариуполя, Лисичанска, Николаева и Херсона могли проходить мастер-классы, а также общаться с волонтерами, тьюторами и психологами.

Благодаря специалистам «Института профессиональных технологий» Одессы здесь появился яркий город профессий, где каждому ребенку предлагалось превратиться в парикмахера, повара, гончара или даже полицейского.

Фонд «Добрый Самарянин» сделал некий мини-Диснейленд для детей, чтобы отвлечь их от ужасных воспоминаний.

«У нас дети-переселенцы, два месяца сидевшие в подвале. Или другие дети, слышавшие бомбардировки, видевшие смерть. Наша задача – помочь этим детям переступить определенный барьер, который у них возник»,

– рассказывает руководитель команды фонда «Добрый Самарянин» Денис Сердиченко.

Подобные мероприятия проводятся в сквере Гамова каждый месяц. Кроме того, на базе фонда работает «Летний детский хаб», который до конца лета будут проводить под открытым небом. Хаб принимает детей в будние дни с 8:30 до 14:00 и предлагает физические занятия и подготовку к школе. Здесь также работают иностранные волонтеры, с которыми дети могут учить английский язык.

Сейчас в летнем хабе уже зарегистрировано более 50 детей в возрасте от 5 до 11 лет, но команда фонда планирует расширить количество учеников вдвое.

Напомним, что каждый переселенец в любое время может прийти в сквер Гамова за гуманитарной помощью, ведь с начала войны БФ «Добрый Самарянин» уже помог 11 000 внутренних переселенцев.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, что переселенцы могут получить благотворительную помощь в фонде «Каритас Одесса».

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