Ключевые моменты:

В Одессе обнаружен схрон с оружием для подготовки убийств;

Агент ФСБ задержан после возвращения в Полтаву;

Целью могло стать убийство представителя ТЦК.

СБУ предотвратила теракты и заказные убийства в Одессе

По данным Служба безопасности Украины, в Одессе разоблачен агент российских спецслужб, который подготовил тайник с оружием и боеприпасами. Этот схрон планировали использовать для совершения заказных убийств.

Задержанным оказался житель Полтавы, не имевший работы. По информации следствия, его завербовали представители ФСБ через Telegram-каналы, где он искал быстрый заработок.

После вербовки мужчину направили в Одессу. Там он получил координаты тайника, из которого изъял гранату Ф-1, автомат Калашникова и патроны. В гостинице он проверил исправность оружия и доложил куратору.

Позже агент получил новое задание — подготовить другой схрон. Для этого он провел разведку местности и спрятал оружие в мусорных контейнерах в одном из центральных парков города, после чего передал координаты.

По данным следствия, российские спецслужбы планировали передать этот тайник исполнителю, который должен был совершить покушение на одного из руководителей районного ТЦК в Одессе. В дальнейшем список потенциальных жертв мог быть расширен.

Агента задержали его после возвращения в Полтаву. Во время обысков у него изъяли телефон, через который он контактировал с куратором. Его личность уже установлена.

Фигуранту сообщили о подозрении по статьям о государственной измене в условиях военного положения и незаконном обращении с оружием. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме того, заочно объявлено подозрение представителю ФСБ. Его действия квалифицированы как подготовка теракта, покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. Следственные действия продолжаются.

