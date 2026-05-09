Ключевые моменты:
- В Одессе задержали агента РФ, который готовил убийство офицера ВМС ВСУ.
- Киллер планировал расстрелять военного возле его дома из автомата АК-74.
- Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ предотвратила теракт в Одессе
О предотвращении покушения сообщили в Службе безопасности Украины. По информации спецслужбы, российские кураторы планировали убийство украинского офицера к 9 мая, чтобы использовать это для создания выгодного Кремлю информационного фона ко Дню победы.
Контрразведка СБУ задержала подозреваемого 8 мая в результате спецоперации, проведенной совместно со спецназовцами ЦСО «Альфа».
В СБУ отметили, что выйти на злоумышленника удалось благодаря сообщению местного жителя, который обратился на горячую линию и сообщил о подозрительном человеке.
Киллер готовил засаду возле дома офицера ВСУ
По данным следствия, задержанный является рецидивистом из Донбасса, ранее осужденным за умышленное убийство.
Как установили правоохранители, мужчина искал заработок через Telegram-каналы, где и был завербован российскими спецслужбами.
После прибытия в Одессу он арендовал квартиру и начал подготовку к покушению. Агент следил за украинским военнослужащим, изучал территорию возле его дома и определял место для нападения.
Следствие считает, что киллер должен был открыть огонь по офицеру в момент его выезда со двора на автомобиле.
Позже агент получил координаты тайников, где забрал автомат АК-74 и два магазина с боеприпасами. Для скрытого перемещения оружия по городу он использовал сумку с двойным дном.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли у подозреваемого автомат, боеприпасы и мобильный телефон, через который он поддерживал связь с российскими спецслужбами.
Следователи сообщили мужчине о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- незаконченное покушение на совершение террористического акта.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
