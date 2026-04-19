Ключевые моменты:

Беляков заявил, что в последние полгода против него проводилась целенаправленная информационная кампания.

Экс-директор озвучил имена тех, кто, по его мнению, стоит за травлей, среди которых – блогеры, журналисты и депутат горсовета.

Беляков категорически отверг обвинения в непрозрачности закупок.

Бывший руководитель подчеркнул, что все отчеты о деятельности зоопарка находятся в открытом доступе.

Одной из причин увольнения Игоря Белякова называют длительную информационную атаку на него и возглавляемый им коллектив. По словам экс-директора, кампания началась около полугода назад и регулярно сопровождалась публикациями, которые он называет недостоверными.

«Это началось около полугода назад и все это время сопровождалось постоянными фейками… Снимается спящий страус, накладывается трагическая музыка, и пишется, что сегодня в зоопарке умер страус. Или снимается антилопа, стоящая под дождем, причем снимается в таком ракурсе, что у нее нет доступа в крытый вольер, и она вынуждена страдать. Или недавний случай: умерла львица в возрасте 23 лет. Писали, что мы ее «довели». А на самом деле в дикой природе львы живут 15-16 лет, и то, что она дожила до такой глубокой старости – это наш успех и свидетельство надлежащего ухода», – рассказал журналистам Беляков.

Среди тех, кто активно участвовал в критике зоопарка, Беляков выделил блогерку Анжелику Карапетян, журналиста Романа Варшанидзе и активистку Александру Гарбарь. Позже к ним присоединилась депутат горсовета Ольга Квасницкая.

«Это активисты и журналисты, нет, скорее эта группа людей, они любое белое называют черным, трактуют все так, как сами хотят представить. Среди них есть люди абсолютно безграмотные, а есть грамотные, которые видят, что это неправда, но все равно ее транслируют», – так охарактеризовал этих людей бывший директор зоопарка.

Ответил Игорь Беляков и на обвинения в коррупции, в частности – в закупке кормов для хищников по завышенным ценам. Он подчеркнул, что зоопарк является бюджетным учреждением, а значит, каждая гривна проходит через департамент финансов и жесткую отчетность.

«У нас бюджетная организация. О какой непрозрачности вообще может идти речь? Каждая потраченная гривна подотчетна, вся информация есть в открытом доступе, каждая копейка проходит через финдепартамент. То есть, для того, чтобы потратить гривну, мне нужно получить кучу разрешений, и никакой непрозрачности нет. Это даже технически невозможно. Что касается цен – это ложь. Лев съедает 7-8 кг мяса в день. Как считают оппоненты, я не знаю – очевидно, так, как им нужно для очернения», – пояснил Беляков.

В то же время, отвечая на вопрос о том, кто может быть истинным бенефициаром «травли», Беляков предпочел воздержаться от прямых обвинений, заявив об отсутствии юридических доказательств. Однако он не исключил, что за этим могут стоять как интересы конкурентов, так и интересы застройщиков, претендующих на территории зоопарка.

