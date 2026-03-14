В Одесі пройде пам’ятна хода у річницю вбивства Дем’яна Ганула

Ключевые моменты:

  • В Одессе 14 марта пройдет марш памяти в годовщину убийства активиста Демьяна Ганула.
  • Организатором выступает общественная организация «Робимо вам нерви».
  • Сбор участников запланирован на 18:00 на Соборной площади.
  • Участников просят взять с собой флаги и лампадки.

«В годовщину убийства Демьяна Ганула приглашаем вас на памятный марш. Давайте объединимся, чтобы продолжить дело Демьяна, и напомним городу имя человека, который защищал и развивал в нем украинское. Сделанное им не сотрешь. Нас всех не убьешь», – сказано в сообщении организаторов мероприятия.

Сбор участников запланирован на 18:00 на Соборной площади.

Организаторы просят иметь при себе флаги Украины и лампадки. Важной частью акции станет коллективное чтение «Молитвы украинского националиста» – символа борьбы и верности государству, которой Демьян посвятил свою жизнь.

Напомним, Демьяна Ганула застрелили ровно год назад, 14 марта 2025 года, на проспекте Украинских героев (ранее – Александровский) в самом центре Одессы.

Скрывшегося с места преступления стрелка задержали в тот же день – им оказался 46-летний военнослужащий Сергей Шалаев из Киевской области, находившийся в розыске за самовольный уход из воинской части.

Ранее активисты организации «Робимо вам нерви» инициировали установку мемориальной доски в память о Демьяне Гануле.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме