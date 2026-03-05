Ключевые моменты:

Обвиняемый заявил, что получил задание ликвидировать активиста от человека, представившегося сотрудником СБУ.

По его словам, после выстрелов он сделал «контрольный» выстрел в голову и попытался скрыться.

Суд ранее продлил меру пресечения подозреваемому на 60 дней без права залога.

Суд по делу об убийстве Демьяна Ганула в Одессе

4 марта в Приморском районном суде Одессы состоялось резонансное заседание по делу об убийстве известного одесского волонтера и активиста Демьяна Ганула. На заседании допросили обвиняемого Сергея Шалаева, который рассказал подробности подготовки преступления, пишет Интент.

Напомним, Демьяна Ганула застрелили утром 14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы. Нападавший выстрелил в него на улице и скрылся. От полученных ранений активист погиб на месте. Следствие квалифицировало преступление как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Версия обвиняемого: «задание от куратора»

По словам подсудимого, контакт человека, который представился сотрудником СБУ по фамилии Клименко, ему якобы передала собственная мать. Шалаев утверждает, что рассчитывал через это знакомство попасть на службу в спецслужбы.

Общение происходило в мессенджере Viber. Сначала ему дали задание следить за «изменником Украины». Фото и личные данные Демьяна Ганула он получил 5 февраля 2025 года.

Через несколько дней, по словам обвиняемого, ему приказали ликвидировать активиста. Одним из условий был контрольный выстрел в голову. Для выполнения задания ему передали оружие и две гранаты.

Как выяснилось в суде, Шалаев имел подготовку: ранее он служил в спецподразделении полиции «Титан» и проходил офицерские курсы на факультете разведки и специальных операций.

День убийства и попытка побега

По словам обвиняемого, в день преступления он ждал активиста на улице Караванского. Когда увидел его, дважды выстрелил, а затем подошел к раненому и сделал еще один выстрел в голову.

После этого, как рассказал Шалаев в суде, он направился в сторону улицы Бунина, прошел около 200 метров и вызвал такси.

Позже, по его словам, человек, которого он называл «куратором», заявил, что якобы была убита «не та цель», и приказал готовиться к побегу. Перед этим обвиняемый должен был заминировать арендованную квартиру гранатами-растяжками.

Попытка перевести деньги семье погибшего

Во время заседания также стало известно, что брат обвиняемого пытался перевести 100 тысяч гривен жене погибшего активиста. Однако вдова Демьяна Ганула отказалась принимать деньги, заявив, что это не может исправить случившееся.

На вопрос прокурора, жалеет ли он о случившемся, Шалаев ответил, что ему жаль из-за того, что он «унес жизнь человека». При этом он не смог предоставить доказательств существования человека, которого называл «куратором».

Ранее суд продлил меру пресечения обвиняемому на 60 дней без права внесения залога. Родственники погибшего настаивают на пожизненном заключении и сомневаются в искренности его раскаяния.