Нас предали: как мир относится к войне в Украине

В 2025 году Почётным гражданином города Одессы стал Роман Шварцман — вице-президент Международного союза и Всеукраинской ассоциации евреев, бывших узников гетто и концлагерей.

Начало войны Роман Шварцман встретил в больничной палате — он находился на лечении от коронавируса.

– Я чувствовал полное душевное опустошение, – говорит Роман Маркович. – Время шло, а наступление не прекращалось. Когда начали поступать новости о зверствах оккупантов в наших городах и сёлах — над детьми, женщинами, мужчинами, животными — это напомнило мне действия фашистов, когда они издевались над нами в Бершадском гетто. Я возлагал большие надежды на Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году. Но это оказалось обманом века — у Украины забрали ядерное оружие, а защиты не предоставили. Нас предали. Уже четвёртый год идёт война, а никто из подписантов не выполнил своих обязательств. В то время как большинство ожидало капитуляции Украины, наша армия и народ доказали, что по стойкости и героизму нам нет равных в мире.

– Стремятся ли люди за границей к победе так же, как украинцы?

– К сожалению, нет. Сейчас я понимаю, что никто в мире не хочет, чтобы война в Украине закончилась. Мир, конечно, устал, и энтузиазм помогать нам угасает. Европа устала от числа беженцев и необходимости их поддерживать. Истощаются и люди, и бюджеты стран.

– Вы часто бываете в Германии. Там чувствуется эта усталость?

– Люди не ощущают особых трудностей или неудобств из-за большого количества украинцев. Украинцев там очень ценят за трудолюбие, силу воли, выдержку, умение выходить из самых трудных ситуаций. А вот правительство, безусловно, устало. Им постоянно приходится думать, как помочь и не допустить расширения фронта. Ведь сегодня война у соседа, а завтра она может прийти к ним. Эти опасения чувствуется и в том, что помогать нам стали меньше и медленнее.

– Роман Маркович, что делать в такой ситуации?

– Обращаться к народам других стран. Именно они должны стать нашими главными союзниками в борьбе с российским фашизмом. И требовать от своих правительств более активных действий в поддержку Украины.

Народная дипломатия: опыт Романа Шварцмана

Её Роман Маркович постоянно воплощает в жизнь. В историю международной дипломатии уже вошла его речь в Бундестаге и его фраза, процитированная многими СМИ мира: «Гитлер хотел уничтожить меня как еврея, а Путин хочет уничтожить за то, что я украинец».

Роман Маркович тогда рассказал о страшных воспоминаниях о пребывании в гетто, а затем обратился напрямую к членам Бундестага:

«Тот, кто считает, что Путин удовлетворится Украиной, обманывает себя.

Украине нужна противовоздушная оборона. Одессе нужна противовоздушная оборона, чтобы защитить людей и порт. Нам нужны самолёты, чтобы получить преимущество в воздухе. Нам нужно больше ракет дальнего действия, чтобы парализовать российские аэродромы и ракетные базы, с которых нас ежедневно атакуют.

Нам нужна ваша поддержка для освобождения людей на оккупированных территориях. Мир должен перестать бояться. А Украина сделает всё, чтобы война не пришла к вам!».

После этого выступления Романа Марковича пригласили принять участие во встрече Ялтинской европейской стратегии, прошедшей в Киеве. Конференция под названием «Бояться зла или остановить зло» собрала ведущих политических и дипломатических лидеров современности. Выступление Романа Шварцмана снова обсуждалось ведущими мировыми СМИ.

– После бездны, в которую человечество заглянуло во времена Второй мировой войны благодаря нацизму, все говорили: «никогда больше», – говорит Почётный гражданин Одессы. – Но «никогда больше» — этого недостаточно. Эта фраза должна иметь продолжение: «Никогда больше беззащитных жертв, преступлений против человечности». Это урок, который мир обязан усвоить.

– Мы — страна, которая одиннадцать лет подвергается нападению со стороны соседа. Россия хочет подчинить нас и уничтожить как независимое государство. Я считаю, мы должны заботиться о демократическом мире вместе — Украина, ЕС и США.

Во время визита в Одессу министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль попросил о встрече с Романом Шварцманом. Встреча состоялась в одесской синагоге на улице Осипова. Роман Маркович говорил с уважаемым гостем о том, что героизм украинских защитников — огромная сила, но без достаточного количества оружия победить будет трудно. Министр заверил, что Германия вместе с Украиной и сделает всё возможное, чтобы победа пришла как можно скорее.

Чтобы помнили: уроки Холокоста и современность

Роман Маркович говорит, что о войнах нужно напоминать постоянно. Ведь, как показывает современность, если не напоминать — самые страшные уроки остаются невыученными.

– Наш мир многополярен, – говорит Роман Шварцман. – В нём всегда рождается тип человека, склонного угнетать, убивать, разрушать. И такой человек способен собрать вокруг себя единомышленников. Это, наверное, природа человечества, так устроен наш мир — как и животный.

За время существования цивилизации учёные насчитали около трёх тысяч войн. И эти войны повторяются. Некоторые — циклично. В знак исторической памяти при участии Романа Марковича уже установлены 42 мемориала жертвам Холокоста и фашизма. Ведутся переговоры о создании мемориалов на местах массовых захоронений в Одесской области — в районе сёл Бурдовка и Сахаровка.

В следующем году исполнится 35 лет Всеукраинской ассоциации евреев — бывших узников гетто и концлагерей. Роман Маркович планирует провести этот форум с участием известных политиков. В частности, он уже пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Конечно, очень хочется, чтобы форум прошёл уже в мирное время. Но при любых обстоятельствах те, кто пережил Вторую мировую и столкнулся с испытаниями нынешней войны, должны снова и снова говорить о недопустимости войн в цивилизованном демократическом мире.

Досье «ОЖ»

Роман Шварцман родился в 1936 году в городе Бершадь на Винниччине. В 1941 году попал в Бершадское гетто, где содержалось более 25 тысяч человек. Почти половина из них не дожила до освобождения в 1944 году, среди них и старший брат Романа Марковича.



После освобождения семья переехала в Одессу. Роман Шварцман окончил Одесский институт инженеров морского флота (ныне — Одесский национальный морской университет). Более 70 лет он проработал на заводе «Полиграфмаш», который в наше время практически уничтожен в результате российских атак. РФ также разрушила квартиру Романа Марковича, и он с женой едва успели спуститься в подвал. В 2009 году при его участии в Одессе открылся музей Холокоста.

