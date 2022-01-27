В Одессе почтили память жертв Холокоста

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В Одессе состоялся ритуал возложения цветов к памятнику жертвам Холокоста и узников гетто в Прохоровском сквере.

Памятной датой 27 января стало, потому что в этот день исполняется 77 лет со дня освобождения заключенных из нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим).

В Одессе в памятном мероприятии приняли участие: руководители города и области, бывшие узники гетто и концлагерей, представители еврейской общины, военнослужащие, представители полиции, ведомственных структур, городских и областных администраций, духовенство и общественность.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Когда мы забываем такие страшные события, они повторяются. История знает очень много таких случаев. Забвение памяти – это тоже преступление, поэтому в этот день весь мир отдает дань памяти жертв Холокоста и передает память своим детям и внукам. Мы также передаем память в памятниках, мемориалах, мемориальных скверах и экспозициях в музеях,

— отметил глава Одесской региональной ассоциации евреев-бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман.

Роман Маркович рассказал присутствующим о совместной работе одесской мэрии с еврейской общиной и международными партнерами по восстановлению и благоустройству мест, которые хранят память об ужасных событиях Второй мировой войны.

К присутствующим также обратился заместитель главного раввина Одессы и Юга Украины Фишел Чичельницкий, который призвал быть небезразличными и реагировать на все проявления нетерпимости к другим национальностям, воспитывать в детях толерантность.

Посмотрите на наш город. В Одессе это не повторяется, потому что здесь помнят и поддерживают традиции всех народов. Я общаюсь с представителями разных национальностей. И все едины во мнении: мы можем быть евреями, армянами, грузинами, украинцами или русскими, мы можем быть полноценными членами своего народа и законопослушными гражданами нашей Украины. Это то, что есть в нашем городе. Это то, что должно быть везде,

— сказал Фишел Чичельницкий.

Справка

Первый концлагерь на территории Германии был открыт в 1933 году, самый большой лагерь смерти Освенцим был освобожден войсками 1-го Украинского фронта 27 января 1945 года. Именно поэтому 27 января решением Генеральной Ассамблеи ООН провозглашено Международным днем памяти жертв Холокоста.

Холокостом называют массовое уничтожение нацистами евреев в годы Второй мировой войны.

В Одессе, в сквере «Против забвения» на Люстдорфской дороге, в память о жертвах Холокоста 1941 года будет создан мемориал. 22 октября 2021 года состоялась закладка капсулы времени на месте будущего мемориала с посланием для последующих поколений.

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Фото с сайта Одесского городского совета

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