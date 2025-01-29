Как рассказали в пресс-службе одесской мэрии, так называемый «Час памяти» в парламенте ФРГ был приурочен к 80-летию освобождения советскими войсками лагеря смерти Освенцим, ставшего символом Холокоста. Почетным гостем мероприятия был в этом году Роман Шварцман – еврей из Одессы, бывший узник гетто.

«Сегодня я стою перед вами как человек, переживший самые жестокие страницы истории человечества, – говорит Роман Шварцман. – Моя личная история – это история выживания, борьбы и надежды, моя история – это история миллионов людей», – сказал Шварцман.

Он также вспомнил, что с 24 февраля 2022 года жизнь и свобода украинцев снова в опасности, и напомнил о массированной российской атаке на Украину 29 декабря 2023 года. Тогда одна из ракет попала по его дому. Шварцман и его жена чудом спаслись в подвале, но их квартира на 10-м этаже была полностью разрушена.

При этом Шварцман также отметил, что Украину нельзя дать поставить на колени перед российским превосходством в силе, и попросил усилить военную помощь.

Посмотреть видео выступления можно в телеграмм-канале «Одесской Жизни», перейдя по ссылке ниже:

«Путин хочет уничтожить нас как нацию, так же как Гитлер пытался уничтожить еврейский народ во время Второй мировой войны. Тогда Гитлер хотел убить меня за то, что я еврей. Сейчас Путин хочет убить меня за то, что я украинец… Украине необходима противовоздушная оборона. Одессе нужна противовоздушная оборона, чтобы защитить людей и свои порты. Нам нужны самолеты, чтобы добиться превосходства в небе. Нам нужны дальнобойные ракеты, чтобы парализовать российские аэродромы и ракетные склады, с которых на нас ежедневно совершают нападения. Нам нужна ваша поддержка, чтобы освободить людей на оккупированных территориях … Я умоляю вас дать нам оружие, чтобы Путин прекратил эту уничтожительную войну», – сказал в своей речи пожилой одессит.

После речи Шварцмана депутаты аплодировали ему стоя.

Роман Шварцман является председателем Одесской региональной ассоциации евреев и представляет жертв Холокоста. В пятилетнем возрасте он попал в Бершадское гетто в Винницкой области.