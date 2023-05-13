В Одессе открыли Мемориал праведникам народов мира (фото, видео)

В преддверии памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, который отмечается 14 мая, в Одессе открыли мемориал в Прохоровском сквере
В Прохоровском сквере в Одессе почтили память праведников народов мира – людей, которые скрывали евреев во время Второй мировой войны. Накануне здесь открыли мемориал и взорвали 110 кленов. Под каждым деревом разместили табличку с именем человека, спасавшего евреев.
По словам главы Ассоциации евреев-бывших узников гетто и концлагерей Романа Шварцмана, из-за советской политики список праведников мира Украины и Одессы не полон.
Во время мероприятия участники почтили память погибших и возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста.
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Фото: Одесская РВА