Ключевые моменты:
- Генеральное консульство Румынии в Одессе возобновило работу с 16 октября 2025 года.
- Пока приём ведётся во временном месте — в отеле «Премьер» на ул. Академическая, 32.
- Обратиться можно по экстренным вопросам: оформление документов, нотариальные услуги и другие.
Генеральное консульство Румынии в Одессе возобновило работу
После трехлетнего перерыва Генеральное консульство Румынии в Одессе снова принимает граждан. Однако работает оно пока не в постоянном здании, а в передвижном формате. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.
Временное место приёма — отель «Премьер», расположенный на ул. Академическая, 32.
Это решение принято до завершения административных процедур, необходимых для возвращения консульства в его основное здание. На данный момент в консульстве можно получить экстренные услуги, такие как:
- оформление документов для поездки,
- нотариальные акты,
- подача заявлений об отказе от временной защиты, предоставляемой Румынией,
- подписание деклараций о румынской идентичности.
Для получения подробной информации и записи на приём необходимо написать на e-mail:
consulat.itinerant.odesa@gmail.com. Граждан просят обращаться только по срочным вопросам и заранее согласовывать визит.
Консульство Румынии в Одессе приостановило свою деятельность в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, из-за отсутствия бомбоубежища. Это единственное закрытое консульство в Одессе (не считая российское).
