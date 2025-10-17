Ключевые моменты:

Генеральное консульство Румынии в Одессе возобновило работу с 16 октября 2025 года.

Пока приём ведётся во временном месте — в отеле «Премьер» на ул. Академическая, 32.

Обратиться можно по экстренным вопросам: оформление документов, нотариальные услуги и другие.

После трехлетнего перерыва Генеральное консульство Румынии в Одессе снова принимает граждан. Однако работает оно пока не в постоянном здании, а в передвижном формате. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

Временное место приёма — отель «Премьер», расположенный на ул. Академическая, 32.

Это решение принято до завершения административных процедур, необходимых для возвращения консульства в его основное здание. На данный момент в консульстве можно получить экстренные услуги, такие как:

оформление документов для поездки,

нотариальные акты,

подача заявлений об отказе от временной защиты, предоставляемой Румынией,

подписание деклараций о румынской идентичности.

Для получения подробной информации и записи на приём необходимо написать на e-mail:

consulat.itinerant.odesa@gmail.com. Граждан просят обращаться только по срочным вопросам и заранее согласовывать визит.

Консульство Румынии в Одессе приостановило свою деятельность в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, из-за отсутствия бомбоубежища. Это единственное закрытое консульство в Одессе (не считая российское).

