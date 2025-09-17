Одесская команда, которая творит историю

Приглашение принять участие в престижной венецианской регате украинские ветераны-гребцы получили летом. Ребята сразу начали подготовку: тренировали физическую форму, работали с лодкой и отрабатывали маршрут. Опыт международных стартов у них уже был – ранее спортсмены преодолели марафонскую дистанцию в Греции, пройдя по Эгейскому морю и вдоль горы Олимп.

На этот раз в Венецию отправился экипаж из девяти человек: тренеры – Виталий Голодок, Валерий Голодок и Виталий Цвель, ветераны – Евгений Каус, Денис Черненко, Михаил Черномаз, Иван Басюк, Александр Железняков и Виталий Маслов.

Жизнь без барьеров: как ветераны в Одессе становятся спортсменами

Каждый ветеран пришел к адаптивному гребле по своему пути. Например, для Евгения Кауса спорт начался во время реабилитации в санатории «Аркадия» по совету врачей. На фронте он с 2019 года, во время боев на Херсонском направлении потерял обе ноги.

Уже в 2024 году Евгений в составе сборной Украины представлял Одесскую область на первых зимних «Играх непокоренных» в Канаде, где выступал в керлинге, биатлоне и скелетоне. Он также получил сертификат тренера по гребле на ялах и вместе с командой преодолел 55 километров, за что был отмечен почетным серебряным кольцом FORTIS.

– Честно говоря, сначала я настороженно относился к гребле. Я и до ранения не очень хорошо плавал. А здесь постоянно на воде, да еще и в кресле, которое ремнями крепится к лодке. Думал: если перевернусь, то вместе с ним. Потом мы придумали более безопасное сиденье. Страх исчез и мне начало нравиться, – признается спортсмен.

Евгений был одним из первых, кто присоединился к клубу гребцов. Со временем команда начала стремительно расти, теперь в Одессе есть целая сборная по адаптивному гребле. Они тренируются даже зимой и почти каждый день.

– Наша первая тренировка была в Куяльнике. За мной приехал специально оборудованный микроавтобус с пандусом и подъемником – все, как положено. Так все и началось. За это время у меня был небольшой перерыв, когда я участвовал в «Играх непокоренных», потом перенес операцию и вернулся к тренировкам. Ведь как без команды? Мы собираемся, пьем чай, кофе. Мы стали как семья, – рассказывает Евгений.

Ветераны признаются: гребля дает эмоциональное облегчение и отвлекает от негативных мыслей.

– Здесь ты постоянно занят. Начинаешь думать о других вещах, попадаешь в свою среду, где тебя понимают. Здесь есть все и для души, и для тела, – говорят гребцы.

Как война развивает спорт?

К сожалению, именно война стала толчком к развитию адаптивного спорта. Так считает Виталий Голодок, председатель Одесского отделения Федерации морских многоборств Украины и автор идеи адаптивного гребного спорта.

– Когда мы начали работать с ветеранами, особенно с тяжелыми ранениями, возник вопрос: что делать во время реабилитации, чтобы она была действительно эффективной и чтобы человек не потерял желание выздоравливать? – говорит Виталий Голодок.

Поскольку он сам занимался греблей, то понял, что этот вид спорта подходит идеально: он восстанавливает тело, не нанося вреда организму. Уже даже врачи из Киева звонят и говорят, что такой подход действительно работает.

Около полутора лет назад ветераны начали собираться вместе для тренировок. К ним присоединялись все желающие, кто искал спорт и здоровье.

– Мне повезло, – делится один из гребцов. – Раньше нас считали просто «инвалидами», а теперь нас воспринимают наравне с ветеранами. Мы стали людьми с инвалидностью.

– В этом ключевая разница, – объясняет Виталий Голодок. – Когда тебя принимают как человека с инвалидностью, ты чувствуешь себя по-другому. Ребята без руки и ноги преодолели 70 километров в соревнованиях по гребле – разве это не чудо?

Современные одесские яли как прототип казацкой «Чайки»

История украинского гребного спорта имеет глубокие корни. Современный ял – это прототип казацкой «Чайки» – легкого и маневренного судна, на котором запорожские казаки ходили по Черному морю и достигали берегов Турции и Европы. Поэтому, когда сегодня ветераны выходят на тренировки или участвуют в международных соревнованиях, они не только занимаются спортом – они возрождают традицию своих предков.

– Даже в советское время яловые бега были очень развиты. Это считалось народным видом спорта. И в Одессе это имело большой масштаб, – добавляет Голодок.

Сегодня их адаптируют специально для ветеранов с ампутациями. Так была модернизирована и лодка, которая отправилась вместе с одесситами в Италию.

Путь непокоренных одесситов в Венецию

Участие в исторической регате стало знаковым событием не только для ветеранов и Одессы, но и для всей Украины. Подготовка требовала много сил и выдержки, но желание было сильнее.

Денис Черненко с позывным «Еврей», который потерял обе ноги после атаки дрона, вспоминает: то, что начиналось как обычная реабилитация, быстро переросло в настоящую команду с реальными результатами.

– Сначала мы ездили за свой счет, все делали сами. А потом о нас узнали и появились новые возможности: еще одна поездка в Грецию, теперь Венеция. И все это за один год. Мы взялись за весла – и начали побеждать! – с улыбкой говорит он.

Сегодня Денис – чемпион Украины по гребле 2024 и 2025 годов и вице-чемпион Европы 2024 года. Еще недавно он даже не знал, что такое ял, а теперь уверен: это его спорт.

– В жизни не всегда все идет по плану, как и на войне – нужно быть готовыми ко всему. Хотя мы и продумали свой путь в Венецию, впереди нас ждали приключения, – рассказали ветераны.

Команда планировала добраться до Венеции на специально оборудованном автобусе, однако на границе с Венгрией ее на некоторое время задержали пограничники. И это несмотря на то, что было очевидно: перед ними военные, которые едут на соревнования.

– Прошло немало времени, и нас все же пропустили, но пришлось подключать администрацию нашего города. Мы так и сказали венграм: «Ребята не сдавались в окопе – и здесь не сдадутся. Только вперед!», – вспоминает Денис Черненко.

«Такого в Венеции еще никто не делал, только одесситы»

В самой Венгрии спортсменов приняли тепло. По прибытии в Италию команда была поражена красотой Венеции. Ветеранов радовало и то, что им встречалось много украинцев. Однако самое сильное впечатление оставила встреча с итальянской Национальной гвардией.

– Когда мы гуляли по городу, служащие гвардии подошли к нам и спросили, являемся ли мы украинскими ветеранами. Услышав «да», они сняли с себя шевроны и отдали их нам. Это были невероятные ощущения. На площади собралась толпа, люди даже фотографировали этот момент, – вспоминает Денис.

А вот еще одна история, которая произошла с нашими ребятами. В Венеции большая проблема с парковкой: либо не хватает места, либо оно очень дорогое. Но когда полицейские узнали, что это украинские ветераны, им разрешили оставлять автобус бесплатно на местах для спецтранспорта.

– Такого в Венеции еще никто не делал, только одесситы, – смеются ребята.

Несмотря на то, что наши спортсмены участвовали только в исторической части регаты, они были готовы ко всему.

– Мэр Одессы волновался, что мы проведем на воде восемь часов. Да, мы были в лодке с утра до вечера, без возможности выйти на обед или «перекур». Но для нас это мелочи. Мы и по 24 часа держались на веслах. Главное – иметь воду и сухпай, как в настоящих окопах, – снова шутят ребята.

Одесситы стали главной сенсацией Венецианской регаты

О них написали все венецианские СМИ. Они были единственными, кто поднял наши флаги и на всю Венецию крикнул: «Слава Украине!» и «Одессе!». Старший тренер Виталий Цвиль говорит, что самым трудным в Венеции было не на дистанции, а во время ожидания старта.

– За день до этого чувствовал напряжение: все ли взяли, ничего не забыли? А что, если что-то сломается?

Потеряв руку еще в юности, Виталий не только нашел новый путь, но и стал примером для других. Сегодня он – чемпион Украины по гребле 2024 и 2025 годов и серебряный призер Европы 2024 года. Теперь помогает защитникам преодолевать трудности.

– Для меня большая честь быть частью этой команды. В лодке я могу положиться на каждого. И так же вне ее! Я никогда не забуду, как наш ял под флагами Украины и Одессы проходил по Гранд-каналу. Мы чувствовали огромную поддержку, – делится Виталий.

Этот вид спорта уникален не только своими историческими корнями, но и тем, что он единственный командный, где вместе могут выступать спортсмены с различными физическими поражениями.

– У нас есть гребцы без рук и ног, есть полностью незрячие спортсмены, есть люди с ампутациями. И все они выходят на старт вместе, как единое целое, – объясняет старший тренер. – Кстати, одесская команда была единственной, представлявшей адаптивный спорт на соревнованиях.

– Видели бы вы, как их приветствовали окружающие, сколько было уважения, – рассказал Алексей Морозов, председатель ОО «Безбарьерные» и советник мэра Одессы по вопросам безбарьерного пространства. – Наши ветераны и спортсмены способны побеждать где угодно. Сегодня Одесса является примером для всей Украины и мира. И все это стало возможным благодаря активному развитию адаптивного спорта в нашем городе. Появляются новые направления, формируется необходимая инфраструктура – спорткомплекс у моря, новые инклюзивные локации, пляж. Все больше людей получают доступ к спорту и качественной реабилитации.

Фото ОО «Безбарьерные» и обособленное подразделение «Федерация морских многоборств Украины» города Одесса

