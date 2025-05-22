Об этом пишет издание «Думская», ссылаясь на свои источники в одесской мэрии.

По данным источников, это звание горсовет присвоит Шварцману «в ближайшее время».

Сам Шварцман подтвердил эту информацию.

«Для меня большая честь и глубокое волнение – быть представленным к званию почетного гражданина Одессы», – поделился эмоциями глава региональной ассоциации евреев.

Почетный гражданин Одессы – высшая форма признания заслуг перед городом и его жителями. Это звание присваивается за выдающиеся достижения в различных сферах (культура, наука, искусство, благотворительность и т.д.), а также за большой вклад в развитие Одессы. Звание присваивается без ограничения срока

Также Роман Шварцман добавил, что это высшая награда от города, где он прожил всю жизнь после войны и который стал для него «источником возрождения и силы».

«Это – признание не только моего труда, но и всех, чью память я пытаюсь сохранить. Всех, кто прошел через гетто и концлагеря. Всех, кто отдал жизнь в борьбе с нацизмом. Всех, кто сегодня борется за независимость Украины… Звание «Почетный гражданин Одессы» – это не только для меня. Это для всех, кто выжил, кто помнит, кто передает правду дальше. Это для Одессы, которая всегда была городом многонациональным, свободным и сильным духом. Я благодарен каждому, кто поддержит эту инициативу. Для меня это — не завершение, а новая обязанность: еще больше работать, еще громче говорить, еще глубже помнить», – сказал Роман Шварцман.

Кто такой Роман Шварцман

Роман Маркович Шварцман родился в 1936 году в городе Бершадь Винницкой области. В возрасте пяти лет он с семьей оказался в гетто, созданном немецкими оккупантами, где провел три с половиной года.

В 1955 году Шварцман переехал в Одессу и поступил в ПТУ №2 (специальность – «слесарь-сборщик»), которое окончил в 1956 году. Позже учился в Одесском институте инженеров морского флота по специальности «инженер-механик». Всю жизнь проработал на заводе «Полиграфмаш».

С 2002 года Роман Шварцман возглавляет Одесскую региональную ассоциацию евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Под его руководством был создан Музей Холокоста в Одессе, который посетили тысячи людей со всего мира.