Рынок труда: программы есть, но ветеранов в статистике мало

Блок о трудоустройстве оказался одним из самых острых. Потому что вопрос обеспечения семей очень болезненный для многих защитников после фронта. По данным Центра занятости, количество ветеранов, которые обращаются в поисках работы или обучения, невелико. А тех, кто решает взять государственный грант на открытие собственного дела, еще меньше. За прошлый год только 100 защитников и членов их семей в Одесской области решились на такой шаг.

Директор Одесского филиала Центра занятости Татьяна Канава говорит без «официоза»:

«Мы ожидали значительно больше обращений от ветеранов. Имеем около тысячи по области – это катастрофически мало. При том, что рынок труда сейчас очень активный, вакансий много, есть программы переквалификации, обучения, гранты от 200 тысяч до миллиона гривен на бизнес. Но люди либо не знают об этих возможностях, либо не верят, что система работает для них».

Она объясняет, что центр занятости может дать не «волшебную кнопку», а инструменты:

«Мы не можем одним кликом найти работу. Но можем помочь человеку понять, что ему подходит, освоить новую профессию, получить финансирование на собственное дело. Ветераны обладают колоссальной дисциплиной и мотивацией – и именно они могут стать ядром малого бизнеса. Мы уже видим, как супруги берут гранты один за другим, открывают кофейни, мастерские, сервисные центры. Это новая экономика, и ее ядро – ветераны».

Тему грантов для ветеранов продолжает руководитель ОО «Захист держави» в Одесской области Алексей Земляный:

«Как предприниматель с многолетним опытом, я уверен, что создавать рабочие места гораздо лучше, чем их искать. Поэтому одна из главных задач этого форума – помочь нашим защитникам реальными действиями. Наши воины – ответственные и целеустремленные патриоты. Когда они открывают собственное дело, они не только обеспечивают себя, но и привлекают в свои команды побратимов. Это лучший способ развития экономики. Мы договорились с Центром занятости о поддержке ветеранов в получении грантовых средств на открытие собственного дела. ОО «Захист держави» будет бесплатно оказывать им помощь в написании бизнес-планов, обучении и, самое главное, менторское сопровождение после получения гранта, включая модульные программы по финансовой отчетности, рекламе и маркетингу».

После этих выступлений несколько военных и жен фотографируют слайды с информацией о грантах, менторских и обучающих программах. Часть людей сразу подходит с вопросами о конкретных кейсах.

Спорт как точка возвращения

Еще одна из самых эмоциональных линий форума – реабилитация через спорт. Об этом участники говорили не теоретически, а из собственного опыта.

Карина Осадченко, игрок национальной сборной по ампфутболу, говорит:

«Когда я потеряла ногу, мне казалось, что жизнь закончилась. Первая тренировка была страшнее любого экзамена. Но именно тогда я почувствовала: я еще могу. Могу двигаться, соревноваться, побеждать. И когда к нам приходят ветераны с ампутациями, тяжелыми травмами, контузиями – они часто не верят в себя. А через полчаса на тренировке ты видишь, как меняется выражение лица. Спорт возвращает контроль над собственной жизнью».

Рассказывает госпожа Карина и о другой стороне реальности:

«У нас до сих пор есть спортзалы, где ветерану фактически говорят: вы пугаете клиентов. Человек с протезом, который отважился выйти из дома, слышит: может, занимайтесь дома? В 2025 году это звучит дико, но такие истории у нас есть. И пока они есть – говорить о современной реабилитации очень сложно».

Адаптивный спорт: когда безопасное пространство создают сами ветераны

Александр Вороновский, руководитель адаптивного спортивного центра, говорит жестче:

«К нам пришел подполковник, который подорвался под Мариуполем. Он пытался ходить по обычным залам – и слышал от персонала: зачем ты сюда приходишь, нам тяжело на это смотреть. Человек, который рисковал жизнью за страну, не мог найти в городе зал, где его не выгоняют. Тогда мы поняли: пока не создадим свое пространство, где ветеран в безопасности, ничего не изменится».

Они сделали центр собственными силами – без грантов и доноров.

Сегодня там бесплатно занимаются 60 детей военных и переселенцев, тренируются ветераны и действующие военные. Есть зал боевых искусств, достраивается инклюзивный тренажерный зал.

«Это не бизнес. Это вопрос совести, – говорит Вороновский. – Первые тренировки всегда самые тяжелые: человек боится боли, боится выглядеть слабым, боится других. Через неделю начинаются шутки. Через месяц люди приводят друзей. Это значит, что пространство стало безопасным. А там, где есть безопасное пространство, начинается настоящая реабилитация».

В раздевалках таких залов, добавляют ветераны, происходит главное: разговоры о боли, бессоннице, агрессии, страхе. О том, о чем не всегда скажешь психологу, но скажешь тому, кто пережил то же самое.

Игры Нескоренных: не о медалях, а об идентичности

Илья Пилипенко, ветеран морской пехоты, сооснователь ОО «Вільні воїни» и участник Invictus Games, говорит о другой стороне спортивной истории – поиске себя.

«После ранения ты не понимаешь, кто ты. Раньше – военный, морпех. А теперь кто? Для меня Игры Нескоренных стали точкой отсчета. Там тебя не спрашивают: что с тобой случилось, как ты потерял ногу? Там ты – спортсмен. Человек, который борется, а не объект жалости».

Проблема начинается после возвращения:

«Ты приезжаешь домой с этим опытом и понимаешь, что в городе негде тренироваться. Нет залов для волейбола сидя, нет баскетбола на колясках, нет тренеров, которые понимают специфику ампутаций. Люди хотят, но не знают, куда идти. Поэтому мы начали создавать свои команды, свои инициативы. Потому что если не мы, то кто?»

Его слова вызывают в зале особую реакцию – не аплодисменты, а глубокую тишину с кивками. Это тема об идентичности, которую сложно измерить цифрами.

Образование: ветераны как наставники для молодежи

Образовательный блок показал другую перспективу – ветераны не только получатели услуг, но и те, кто формирует новое поколение.

Сергей Козаченко, ветеран и помощник ректора Одесского университета внутренних дел, рассказывает:

«В нашем университете работают 17 ветеранов с инвалидностью. Это люди, которые потеряли здоровье, но не потеряли силу. Они не просто трудоустроены. Они передают опыт. Курсанты слушают их не потому, что «так надо», а потому, что перед ними люди, которые знают, что такое бой, страх, решения за секунды. Этому не учат в учебниках».

Университет также внедрил программу возврата средств за контрактное обучение для детей военных, а еще – бесплатную адаптивную автошколу.

«Если человек имел права до ранения, а теперь нуждается в адаптированном управлении – мы это обеспечиваем. Это не благотворительность, это элементарное уважение», – подчеркивает Козаченко.

Поднимали на форуме и в его кулуарах болезненную тему инклюзивного пространства. Представители общественных организаций подчеркивают: задача государства и местных общин – создать комфортную среду для ветеранов.

Ангелина Любчак, глава ОО «Родина янголів світла»:

«У меня есть подопечные, которые физически не могут спуститься с пятого или шестого этажа без лифта. Это не отсутствие мотивации, это домашний плен. Мы можем сколько угодно говорить о пандусах и инклюзии, но пока человек не может покинуть квартиру – все эти слова ничего не стоят».

Дальше звучит то, что давно витало в воздухе:

«Районные ветеранские офисы – критически необходимы. Человек не должен преодолевать полгорода на костылях, в маршрутке без пандуса, чтобы попасть в кабинет на третьем этаже без лифта. Ветеран не должен тратить силы на борьбу с инфраструктурой. Его задача – восстановление, адаптация, построение новой жизни. А сейчас выходит наоборот».

Тему доступности поднимает и глава ОО «Захист держави» в Одесской области Алексей Земляный, подчеркивая: дело не в отдельных случаях, а в системности.

«Мы видим, где проблема, потому что мы рядом. Но нам нужен ответ от государственных структур. И я скажу честно: он есть, но очень медленный. Нужно больше скорости. Больше решений. Меньше бумаг. Потому что люди не могут ждать годами. У кого-то этих лет нет».

Он также подчеркнул, что без системной информационной работы все программы останутся мертвой буквой:

«Если не будет информационной работы, не будет системы. Человек должен получать информацию о правах, программах, возможностях не от знакомых в Viber, а официально. Через районные ячейки, через комьюнити-центры, через громады. Без этого мы не сдвинемся с места. Когда ветеран говорит, что он три месяца не может найти информацию о протезах или о удостоверении УБД – это не проблема ветерана. Это проблема системы. И это нужно менять не когда-нибудь, а сейчас».

Когда система теряет людей в очередях

Отдельная часть дискуссии касалась медицинской помощи и протезирования. Зал реагировал на эту тему особенно болезненно.

«Очереди огромные. Кто-то ждет три месяца, кто-то год. Я знаю ребят, которые отложили протезирование, потому что не смогли пробиться через систему, – говорит Карина Осадченко. – Проблема не в том, что нет программ. Они есть. Но люди не знают, с чего начать. Человек после ранения не должен ночами сидеть в интернете и изучать, как оформить документы. А он сидит. Потому что государство не приходит к человеку – ждет, пока человек сам найдет дорогу до кабинета».

Из зала звучат короткие реплики:

«Меня пять раз гоняли из кабинета в кабинет»,

«Я жду протез восьмой месяц»,

«Нужно нести справки, которые государство и так должно иметь в базе».

Это не официальные выступления – это голос «с мест», который часто остается за кадром.

Почему такие форумы нужны

В конце официальной части никто не спешил к выходу. Люди стояли группами, обменивались телефонами, спрашивали друг у друга о опыте протезирования, записывали контакты юристов и психологов. Тренеры договаривались о новых группах, волонтеры – о совместных поездках в госпитали.

Такие форумы нужны для того, чтобы:

слышать друг друга, а не говорить «сверху вниз»;

объединять тех, кто проходит одинаковые вызовы;

создавать совместные решения, а не ждать указаний;

формировать сети поддержки там, где раньше была тишина;

давать голос тем, кого обычно не слушают.

Именно здесь становится видна настоящая картина – не в отчетах, а в живых реакциях.

Форум завершается, но разговоры продолжаются.

Одесса еще только формирует свою ветеранскую политику – не на бумаге, а в живых встречах, таких, как эта. И тот факт, что зал был переполнен, означает одно: этот путь уже начат. И останавливаться никто не собирается.

