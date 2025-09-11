Ключевые моменты:

Атака ударных БПЛА

Ночью 10 сентября российские шахеды пересекли границу Польши. На защиту безопасности страны была поднята авиация и приведены к самому высокому уровню готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания Польши. К утру приостановили работу аэропорты Варшавы, Жешува и Люблина. О своих впечатлениях от происходящего нам рассказали украинцы в Польше.

Есть некоторая паника

Ирина Дума, массажист-косметолог, выехала в Польшу из Крыма, живет в Варшаве:

– Ночью была слышна авиация. И аэропорты закрывали именно из-за того, что в воздух подняли военную авиацию, а не из-за угрозы атаки дронов. Уже с утра руководство Польши начало говорить о необходимости усиления антидроновой защиты и активизации пункта 4 договора Северо-Атлантического Альянса относительно консультаций с союзниками в случае возникновения угрозы одной из стран НАТО. Среди поляков есть некоторая паника. Среди некоторых украинцев тоже. В общем, у тех, кто с войной еще не сталкивался. Но я спокойна – прошла многое, поэтому не паникую.

Война касается каждого

Ирина Анциферова, бывшая редактор газеты «На пенсии»:

– Живем немного дальше тех районов, куда залетели дроны, поэтому ничего ночью не слышали. О том, что происходило, узнали из новостей. Комментарии украинцев достаточно конкретны: «уже никто не будет говорить, что война в Украине их не касается», «Война скоро придет и в Польшу, поэтому пора покупать билеты в другую страну». Но есть и те, кто уверен: Путин на страну, которая является членом НАТО, не нападет. Мы, возможно, спокойнее поляков, потому что знаем, что такое война. Но надеемся, что здесь она нас не достанет.

Уехала в поисках мира

Ольга Владимировна, преподаватель одного из одесских вузов:

– Поехала в Польшу в поисках мира и стабильности, потому что от воздушных тревог была хроническая бессонница и периодические панические атаки. Здесь немного отошла, стала чувствовать себя лучше. Но в эту ночь весь ужас вернулся. Честно говоря, не знаю, что делать дальше. Ибо, как оказывается, уйти от войны невозможно. Она находит нас всюду.

Вот такие мнения наших соотечественников. Многое в их дальнейших судьбах будет зависеть от решений, которые через 48 часов примет руководство Польши. Именно такое время отведено для анализа нарушения Россией воздушного пространства Польши и определения дальнейших действий Польши по усилению мер безопасности.