Новости Одессы и Одесской области

Герои не умирают: 6 известных бойцов Одесчины, отдавших жизни за независимость Украины (фото)

Герои не умирают: 6 известных бойцов Одесчины, отдавших жизни за независимость Украины (фото)

29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В этот день в 2014 году из-за атаки врага под Иловайском погибли по меньшей мере 366 украинских бойцов. За 9 лет количество людей, отдавших свои жизни за нашу страну, увеличилось в разы. «Одесская жизнь» вспоминает 6 бойцов Одесчины, погибших после 24 февраля в борьбе с россией.

Капитан Сергей Мрачковский, 29 лет

Сергій Мрачковський.

Сергей Мрачковский.

Сергей Мрачковский с позывным «Мрачный» служил разведчиком. Он погиб 17 августа 2023 года на донецком направлении в чине капитана 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Сергей родился на Днепровщине, но жил и работал в Одессе. Получил образование тоже у нас – в военной академии, но до 24 февраля он работал водителем и ремонтировал автомобили.

С началом войны Сергей не только вернулся в военное дело, но и успел дослужиться до капитана, а также получил два ордена Богдана Хмельницкого за особые боевые заслуги.

Сергій Мрачковський.

Сергей Мрачковский.

Два метра роста, мощный, плечи такие, что за ними могли бы укрыться половина девочек из фонда. И почти детское лицо, с таким, знаете, румянцем розовым… 29 лет. Он заботился о своих ребятах. Он не боялся почти ничего и всегда выходил на самые трудные и рисковые задачи. Недавно он пошел на повышение и занял очень ответственный и важный пост. Он был настоящий – срывался иногда по дурацким бытовым делам, но держался как скала, когда нужно было выходить “работать”, –

вспоминает бойца глава одесского БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, которая помогала морпехам на фронте.

Адвокат Василий Личман, 35 лет

Василь Лічман.

Василий Личман.

Василий Личман погиб под Бахмутом 23 января 2023 года.

В Одессе Василия знали как успешного адвоката и сына председателя Малиновского районного суда Одессы. После начала полномасштабного вторжения он добровольцем отправился на фронт.

За полгода до гибели Василий получил повышение и должность старшего офицера по призыву в военкомате Суворовского района Одессы. Но от «конторской» работы адвокат отказался и даже оспорил свое назначение в суде. В декабре 2022 года Личман выиграл суд и снова вернулся на фронт, но продержался там всего полтора месяца…

Вечная память, скорбь и большое уважение к погибшему воину. Имея такого влиятельного отца, Председателя Малиновского районного суда Одессы, человек не отмазался и пошел защищать Украину, –

написал о Василии известный общественный деятель Одессы Олег Михайлик.

Василь Лічман.

Василий Личман.

На сайте президента была создана петиция о посмертном присвоении Василию Личману звания Героя Украины. Но, к сожалению, документ не набрал необходимое количество подписей.

Врач-эмбриолог Виталий Синенко, 40 лет

Віталій Синенко.

Виталий Синенко.

Известный одесский врач-эмбриолог Виталий Синенко погиб под Бахмутом 16 мая 2023 года во время эвакуации раненых из-под вражеских обстрелов.

До войны Виталий работал в клинике репродуктивной медицины, а после 24 февраля отправился на фронт и возглавил медицинскую службу батальона. Виталий также помогал побратимам собрать средства на мобильный госпиталь и другие необходимые на фронте вещи.

Он говорил в последнее время такую фразу, что мертвых видит чаще, чем живых, –

вспоминает мать погибшего воина.

С самого начала войны Виталий спасал жизнь воинов в Ирпене и Буче. Постоянно тренировал нас по тактической медицине. Он заставлял до автоматизма отрабатывать наложение турникетов, повязок, бандажей и эвакуацию раненых, –

написал побратим бойца, адвокат Сергей Трофимов.

Віталій Синенко.

Виталий Синенко.

Виталий Синенко мог бы создавать маленьких украинцев в своей эмбриолаборатории, но выбрал спасать жизнь взрослым украинцам на поле боя. Мы отправляли медикаменты для его подразделения на Ирпень и такмед на Восток, собирали на ремонт автомобиля и автобаню, но на вопрос «Что нужно?» он всегда отвечал: «Люди. Недостает людей для эвакуации раненых…», –

вспоминает коллега Виталия, репродуктолог Ксения Хажиленко.

Писатель и ресторатор Игорь Терехин, 44 года

Ігор Терьохін.

Игорь Терехин.

Игорь Терехин погиб 23 января 2023 года на Херсонском направлении в составе 126-й отдельной бригады терробороны Одессы. Именно в день гибели стало известно, что штаб приказал присвоить Игорю офицерское звание младшего лейтенанта.

В Одессе Игоря Терехина знали как талантливого писателя и журналиста, а еще как сомелье и ресторатора. Но война заставила бросить творчество и бизнес: с первых дней войны Игорь вступил в ряды терробороны. Он много писал о военной службе в своих соцсетях.

Новый опыт и, как вы там любите говорить, выход из зоны комфорта. И вход в другую реальность, которую невозможно объяснить, но, поверьте, можно прочувствовать. Здесь вообще все пропитано чувствами. Страха, любви, ненависти и снова любви. Уверен, все это закончится победой. Нашей общей и над собой, что ценнее. Скоро увидимся, –

написал Игорь Терехин на 100-й день своей службы добровольцем.

Ігор Терьохін.

Игорь Терехин.

Близкие и побратимы вспоминают Игоря как смелого, очень креативного человека и обещают сделать все, чтобы его творчество жило и дальше, а мир увидел сборник его произведений.

Скрипач Богдан Михалаки, 23 года

Богдан Міхалакі.

Богдан Михалаки.

Молодой скрипач Богдан Михалаки скончался 6 мая 2023 года в больнице Киева после тяжелого ранения под Бахмутом.

До войны Богдан жил в Измаиле Одесской области, играл на скрипке на улицах родного города, а еще занимался спортом и был самым молодым спортивным инструктором по фитнесу.

После 24 февраля Богдан стал волонтером и вместе со своей девушкой изготовлял окопные свечи, а зимой 2023-го сам пошел на фронт как доброволец.

После тяжелого ранения в апреле бойца отправили на лечение в Днепр. Когда Богдану стало лучше, его решили перевезти в Киев. Но тяжелая дорога повлияла на состояние раненого, и уже в столице Богдан впал в кому, из которой так и не вышел.

Богдан Міхалакі.

Богдан Михалаки.

Близкие и знакомые бойца вспоминают его как светлого, порядочного и талантливого человека.

Солист балета Одесской Оперы Ростислав Янчишен, 31 год

Ростислав Янчишен.

Ростислав Янчишен.

Ростислав Янчишен погиб на фронте 19 апреля 2023 года, почти за месяц до своего 32-летия.

Мужчина родился в Каменце-Подольском Хмельницкой области, учился – в Киевской муниципальной украинской академии танца имени Сержа Лифаря, а впоследствии – переехал в Одессу, где проработал в Одесском Оперном театре более 10 лет. По словам коллег, одной из ярких ролей Ростислава была партия погибающего на войне солдата в спектакле «Держи».

С началом Великой войны Богдан принял решение стать добровольцем, вступил в терроборону и впоследствии стал пулеметчиком.

Художественная деятельность не была помехой для активной гражданской позиции Ростислава. Он был высокообразованным и духовным человеком. Об этом сослуживцы узнали из разговоров во время многочисленных учений и дежурств, –

вспоминают побратимы бойца.

Ростислав Янчишен.

Ростислав Янчишен.

После гибели Ростиславу Янчишену посмертно присвоили звание «Почетного гражданина Каменец-Подольского».

Вечная Слава Героям Украины!

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