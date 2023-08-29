Герои не умирают: 6 известных бойцов Одесчины, отдавших жизни за независимость Украины (фото)

29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В этот день в 2014 году из-за атаки врага под Иловайском погибли по меньшей мере 366 украинских бойцов. За 9 лет количество людей, отдавших свои жизни за нашу страну, увеличилось в разы. «Одесская жизнь» вспоминает 6 бойцов Одесчины, погибших после 24 февраля в борьбе с россией.

Капитан Сергей Мрачковский, 29 лет

Сергей Мрачковский с позывным «Мрачный» служил разведчиком. Он погиб 17 августа 2023 года на донецком направлении в чине капитана 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Сергей родился на Днепровщине, но жил и работал в Одессе. Получил образование тоже у нас – в военной академии, но до 24 февраля он работал водителем и ремонтировал автомобили.

С началом войны Сергей не только вернулся в военное дело, но и успел дослужиться до капитана, а также получил два ордена Богдана Хмельницкого за особые боевые заслуги.

Два метра роста, мощный, плечи такие, что за ними могли бы укрыться половина девочек из фонда. И почти детское лицо, с таким, знаете, румянцем розовым… 29 лет. Он заботился о своих ребятах. Он не боялся почти ничего и всегда выходил на самые трудные и рисковые задачи. Недавно он пошел на повышение и занял очень ответственный и важный пост. Он был настоящий – срывался иногда по дурацким бытовым делам, но держался как скала, когда нужно было выходить “работать”, –

вспоминает бойца глава одесского БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, которая помогала морпехам на фронте.

Адвокат Василий Личман, 35 лет

Василий Личман погиб под Бахмутом 23 января 2023 года.

В Одессе Василия знали как успешного адвоката и сына председателя Малиновского районного суда Одессы. После начала полномасштабного вторжения он добровольцем отправился на фронт.

За полгода до гибели Василий получил повышение и должность старшего офицера по призыву в военкомате Суворовского района Одессы. Но от «конторской» работы адвокат отказался и даже оспорил свое назначение в суде. В декабре 2022 года Личман выиграл суд и снова вернулся на фронт, но продержался там всего полтора месяца…

Вечная память, скорбь и большое уважение к погибшему воину. Имея такого влиятельного отца, Председателя Малиновского районного суда Одессы, человек не отмазался и пошел защищать Украину, –

написал о Василии известный общественный деятель Одессы Олег Михайлик.

На сайте президента была создана петиция о посмертном присвоении Василию Личману звания Героя Украины. Но, к сожалению, документ не набрал необходимое количество подписей.

Врач-эмбриолог Виталий Синенко, 40 лет

Известный одесский врач-эмбриолог Виталий Синенко погиб под Бахмутом 16 мая 2023 года во время эвакуации раненых из-под вражеских обстрелов.

До войны Виталий работал в клинике репродуктивной медицины, а после 24 февраля отправился на фронт и возглавил медицинскую службу батальона. Виталий также помогал побратимам собрать средства на мобильный госпиталь и другие необходимые на фронте вещи.

Он говорил в последнее время такую фразу, что мертвых видит чаще, чем живых, –

вспоминает мать погибшего воина.

С самого начала войны Виталий спасал жизнь воинов в Ирпене и Буче. Постоянно тренировал нас по тактической медицине. Он заставлял до автоматизма отрабатывать наложение турникетов, повязок, бандажей и эвакуацию раненых, –

написал побратим бойца, адвокат Сергей Трофимов.

Виталий Синенко мог бы создавать маленьких украинцев в своей эмбриолаборатории, но выбрал спасать жизнь взрослым украинцам на поле боя. Мы отправляли медикаменты для его подразделения на Ирпень и такмед на Восток, собирали на ремонт автомобиля и автобаню, но на вопрос «Что нужно?» он всегда отвечал: «Люди. Недостает людей для эвакуации раненых…», –

вспоминает коллега Виталия, репродуктолог Ксения Хажиленко.

Писатель и ресторатор Игорь Терехин, 44 года

Игорь Терехин погиб 23 января 2023 года на Херсонском направлении в составе 126-й отдельной бригады терробороны Одессы. Именно в день гибели стало известно, что штаб приказал присвоить Игорю офицерское звание младшего лейтенанта.

В Одессе Игоря Терехина знали как талантливого писателя и журналиста, а еще как сомелье и ресторатора. Но война заставила бросить творчество и бизнес: с первых дней войны Игорь вступил в ряды терробороны. Он много писал о военной службе в своих соцсетях.

Новый опыт и, как вы там любите говорить, выход из зоны комфорта. И вход в другую реальность, которую невозможно объяснить, но, поверьте, можно прочувствовать. Здесь вообще все пропитано чувствами. Страха, любви, ненависти и снова любви. Уверен, все это закончится победой. Нашей общей и над собой, что ценнее. Скоро увидимся, –

написал Игорь Терехин на 100-й день своей службы добровольцем.

Близкие и побратимы вспоминают Игоря как смелого, очень креативного человека и обещают сделать все, чтобы его творчество жило и дальше, а мир увидел сборник его произведений.

Скрипач Богдан Михалаки, 23 года

Молодой скрипач Богдан Михалаки скончался 6 мая 2023 года в больнице Киева после тяжелого ранения под Бахмутом.

До войны Богдан жил в Измаиле Одесской области, играл на скрипке на улицах родного города, а еще занимался спортом и был самым молодым спортивным инструктором по фитнесу.

После 24 февраля Богдан стал волонтером и вместе со своей девушкой изготовлял окопные свечи, а зимой 2023-го сам пошел на фронт как доброволец.

После тяжелого ранения в апреле бойца отправили на лечение в Днепр. Когда Богдану стало лучше, его решили перевезти в Киев. Но тяжелая дорога повлияла на состояние раненого, и уже в столице Богдан впал в кому, из которой так и не вышел.

Близкие и знакомые бойца вспоминают его как светлого, порядочного и талантливого человека.

Солист балета Одесской Оперы Ростислав Янчишен, 31 год

Ростислав Янчишен погиб на фронте 19 апреля 2023 года, почти за месяц до своего 32-летия.

Мужчина родился в Каменце-Подольском Хмельницкой области, учился – в Киевской муниципальной украинской академии танца имени Сержа Лифаря, а впоследствии – переехал в Одессу, где проработал в Одесском Оперном театре более 10 лет. По словам коллег, одной из ярких ролей Ростислава была партия погибающего на войне солдата в спектакле «Держи».

С началом Великой войны Богдан принял решение стать добровольцем, вступил в терроборону и впоследствии стал пулеметчиком.

Художественная деятельность не была помехой для активной гражданской позиции Ростислава. Он был высокообразованным и духовным человеком. Об этом сослуживцы узнали из разговоров во время многочисленных учений и дежурств, –

вспоминают побратимы бойца.

После гибели Ростиславу Янчишену посмертно присвоили звание «Почетного гражданина Каменец-Подольского».

Вечная Слава Героям Украины!

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