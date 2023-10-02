Архитекторы Одессы: кто спроектировал самые известные здания в городе

У Одессы было много строителей. Среди них — австрийцы Фельнер и Гельмер, англичанин Валькот, армянин Мазиров, голландец Ванрезант, еврей Минкус, итальянцы Фраполли и Боффо, швейцарец Бернардацци, француз Отон, испанец Даллаква, молдаванин Портарий, немец Кундерт, россиянин Мельников, чех Прохаска, украинец Нестурх, поляк Гонсиоровский и другие. Мы расскажем о самых известных из этих зодчих.

Франц Фраполли предпочитал классику

В 1804 году, когда Одесса была совсем юной, в город приехал известный итальянский архитектор Франц Фраполли. Сначала по заказу властей он возвел сооружения в классическом стиле – Преображенский Собор и Городской театр. К сожалению, до наших дней эти архитектурные шедевры не сохранились.

Зато и сегодня в Одессе можно увидеть здания, созданные этим архитектором. Первое — дом Феликса Дерибаса (Дерибасовская 24), который впоследствии был магазином «Медкнига», а сейчас в нем расположен японский ресторан). Второе — доходный дом (Дерибасовская, 13), ныне гостиница «Фраполли». Здания выполнены в классическом стиле, которому характерны строгие формы, а также обилие колонн, пилястров и капителей. А также дом с колоннами на улице Нежинской, 35.

Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер возвели Оперный

Австрийские архитекторы Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер по заказу городских властей возвели в Одессе в 1887 году Театр оперы и балета. Это здание признано одним из красивейших в мире. Театр выполнен в стиле венского барокко, который отличается пышностью и обилием галерей, бельведеров и скульптур под открытым небом.

Не менее великолепен и зрительный зал. Его архитекторы выполнили в стиле позднего французского рококко. В соответствии со стилем мебель в зрительном зале обильно украшена сложной прихотливой резьбой с позолотой. В качестве декора используется большое количество зеркал в позолоченных резных рамах и огромная роскошная люстра весом около двух тонн

Франц Боффо прославился дворцами

Итальянский архитектор Франц Боффо в начале XIX века переселился в Одессу из Польши, где к тому времени уже прославился как проектировщик изысканных дворцов и вилл. Не удивительно, что самые богатые жители Южной Пальмире тут же стали поручать известному архитектору возведение самых парадных и помпезных зданий. Это Воронцовский дворец (Воронцовский пер., 2а), здание старой купеческой биржи, ныне горисполком (Думская площадь, 1), дворец Попудова (Соборная площадь, 1). Каждый из указанных дворцов отличается своеобразной, но всегда богатой и изысканной архитектурой.

К примеру, дворец графини Потоцкой, ныне Одесский художественный музей (Софиевская, 5а), считается образцом дворянской городской усадьбы 19-го века. Он построен в стиле русского классицизма. В нем есть и присущие античному стилю колонны с портиками, и фронтоны с узкими длинными окнами в духе московских теремов.

Александр Бернардацци любил пышное необарокко

Немало выдающихся архитектурных творений в Одессе создано зодчим Александром Бернардацци. Выходец из семьи швейцарских архитекторов, он свыше полувека жил в Одессе и долго был главным архитектором города. В соответствии с должностью он проектировал много публичных зданий — железнодорожный вокзал «Одесса-Главная», Дом инвалидов (Мечникова, 53) и др. Также Бернардацци создавал проекты множество доходных домов и особняков — гостиницы «Лондонская», Музея морского флота и др.

Но лучшим творением зодчего считается гостиница «Бристоль» (в годы советской власти — «Красная»). Этот архитектурный шедевр создан в стиле необарокко. Фасады гостиницы богато украшены лепниной. Классические рельефные колонны, скульптуры и бюсты очень гармонично соединяются в единый ансамбль. Изящество фасада здания подчеркивают красивые кованые перила с различными орнаментами, установленные под окнами и балкончиками. Не менее богато и изысканно внутреннее убранство гостиницы. Особенно поражает огромная шикарная мраморная лестница с перилами, покрытыми позолотой, а также переходы, украшенные великолепными витражами.

Феликс Гонсиоровский «смешал» три стиля

Польский зодчий Феликс Гонсиоровский работал в Варшаве, а в 1848 году приехал в Одессу. Он построил дворец с зубчатыми башнями для магната Бржозовского (улица Гоголя, 2), дачу Маразли (Французский бульвар, 85) и здание Археологического музея (Ланжероновская, 4). Все эти здания впечатляют великолепием внутреннего и внешнего убранства.

Интересно, что при создании каждого из этих дворцов архитектор пользовался несколькими стилями одновременно. Чаще всего это был неоренессанс, который тяготеет к симметрии, членению фасадов и украшению пилястрами. Использовал он также неоготический стиль, богатым башнями и стрельчатыми арками, а также неогрек с ионическими колоннами и многочисленными портиками. Так, в бывшем особняке Новикова, ныне историко-краеведческом музее (Гаванная, 4), вестибюль и парадная лестница выполнены в стиле неогрека, библиотека и домовая церковь — неоготики, а гостиная — неоренессанса.