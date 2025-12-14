Ключевые моменты:

Финал Мисс Украина 2025 года состоялся в Киеве в формате церемонии-концерта.

Победу одержала 18-летняя одесситка Валерия Лисовская.

Одесситка будет представлять Украину на Мисс Мира-2026.

Что известно о победительнице

В Киеве завершился финал национального конкурса красоты Мисс Украина 2025, прошедший в формате роскошной церемонии с элементами концерта.

А вот главный приз – почетный титул и корону получила 18-летняя студентка из Одессы Валерия Лисовская.

Известно, что девочка учится на втором курсе Международного университета по специальности «Международные экономические отношения». Она свободно владеет английским и французским языками, увлекается теннисом, актерским мастерством, танцами и даже прошла курсы журналистики.

Также наша землячка активно развивает модельную карьеру и часто путешествует по миру. В общем, одесситка будет представлять Украину на престижном конкурсе Мисс Мира-2026.

Добавим, что победительница надела роскошную корону, инкрустированную синими сапфирами — символами мира, неба и внутренней силы.

