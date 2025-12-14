Ключевые моменты:
- Финал Мисс Украина 2025 года состоялся в Киеве в формате церемонии-концерта.
- Победу одержала 18-летняя одесситка Валерия Лисовская.
- Одесситка будет представлять Украину на Мисс Мира-2026.
Что известно о победительнице
В Киеве завершился финал национального конкурса красоты Мисс Украина 2025, прошедший в формате роскошной церемонии с элементами концерта.
А вот главный приз – почетный титул и корону получила 18-летняя студентка из Одессы Валерия Лисовская.
Известно, что девочка учится на втором курсе Международного университета по специальности «Международные экономические отношения». Она свободно владеет английским и французским языками, увлекается теннисом, актерским мастерством, танцами и даже прошла курсы журналистики.
Также наша землячка активно развивает модельную карьеру и часто путешествует по миру. В общем, одесситка будет представлять Украину на престижном конкурсе Мисс Мира-2026.
Добавим, что победительница надела роскошную корону, инкрустированную синими сапфирами — символами мира, неба и внутренней силы.
