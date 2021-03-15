В истории человечества известны множество случаев, когда эпидемии буквально выкашивали население целых стран. Одними из самых опасных из этих болезней были чума и холера. Сейчас уже очень немногие вспомнят, что вакцины от этих смертельно опасных болезней изобрел наш земляк, бактериолог из Одессы Владимир Хавкин.
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Владимир Хавкин родился в Одессе в небогатой еврейской семье 3 (15) марта 1860 года. Его обучение в Новороссийском (Одесском) университете оплачивал брат, выделяя на это 10 рублей в месяц. Еще 20 копеек в день на питание Владимиру Хавкин выплачивал университет.
В студенческие годы Хавкин был активным участником революционной организации «Народная воля». За это его отчислили из университета. После вмешательства ученого совета и лично Ильи Мечникова юношу восстановили. Впрочем, Хавкин не успокоился и был снова отчислен. Под полицейским надзором он был еще 8 лет.
Чтобы заработать на жизнь, Хавкин давал частные и смог защитить научную работу. После ее защиты он получил звание магистра и мог заниматься наукой.
Научными исследованиями Хавкин увлекся в студенческие годы в Одессе, но как еврей он не мог вести научные исследования в лабораториях Российской империи. Чтобы исправить положение, ему предложили принять православие, но Владимир категорически отказался.
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В 1881 году Хавкин уехал в Швейцарию вслед за своим учителем Ильей Мечниковым, а в 1889 году стал приват-доцентом Пастеровского института в Париже.
В Европе Хавкин вплотную занялся проблемами разработки вакцин для защиты от инфекционных болезней. А в 1892 году молодой учёный создал вакцину от холеры. Её он первым испытал на себе.
Несмотря на рекомендации Луи Пастера, европейские ученые запретили применять вакцину Хавкина. Но ученый не сдался и добился от Британского правительста командировки в Индию, где смог успешно применить свою вакцину.
Продолжая работать в Индии Хавкин создал вакцину от чумы, которую тоже испытал на себе. В итоге эта вакцина помогла остановить большую вспышку чумы в Индии.
До 1904 года Хавкин жил и работал в Индии, занимаясь наукой и вакцинируя население этой страны. После возвращения в Великобританию в честь Хавкина был устроен торжественный приём, а королева Виктория наградила Хавкина орденом Индийской империи.
Позднее Хавкин жил и работал в Швейцарии. Во время Первой мировой войны ученый вакцинировал английских офицеров и солдат.
На родину ученый так и не вернулся. В возрасте 70-ти лет он скончался в Париже.
Справка «Одесской жизни»: Какие открытия одесситов стали известны всему миру?
Маленьких и больших открытий и изобретений одесситы сделали множество. Мы приводим только некоторые из них, — по нашему мнению, самые яркие и знаковые из них.
- Механик Иосиф Тимченко и инженер Михаил Фрейденберг в 1893 году сконструировали первый в мире киноаппарат.
- Нобелевский лауреат Илья Мечников открыл явление иммунитета.
- Профессор Новороссийского университета Лев Ценковский в 1883 создал первую отечественную вакцину от сибирской язвы.
- Изобретатель Николай Зелинский во время Первой мировой войны придумал первый в мире противогаз.
- Микробиолог Михаил Вайнберг — создатель сыворотки от газовой гангрены.
- Федор Шведов стал основателем дендрохронологии – методики изучения годовых колец деревьев.
- Микробиолог Николай Гамалея создал «микол» и «тиссулин» – лекарственные препараты, применяемые в борьбе с туберкулезом.
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