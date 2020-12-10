«Одесская жизнь» несколько лет назад уже писала о том, что означают исторические названия районов Одессы, откуда они взялись и когда районы были основаны. Собрать и структурировать информацию оказалось интересной и непростой задачей, поскольку сведения разрозненны и иногда противоречивы. Тогда наш журналист Сергей Марин, с помощью специалистов мобилизовав имеющиеся данные, проделал эту нелегкую работу. Представляем вашему вниманию обновленный и расширенный материал по истории названий районов Одессы.

Молдаванка

Первое упоминание – 1793 год. Но, по некоторым данным, возникла еще раньше, – здесь селились молдаване, а также болгары и даже татары. Уже в начале 19 века одна часть ее называлась Булгаркой, другая – Новой Слободкой. Украинцев было очень много, от них остались улицы Запорожская, Степовая. Молдаванка – важнейший и старейший район Одессы; была как бы пригородом, ее часть (с северо-запада) – Бугаевка. Первое Одесское шампанское «Эксельсиор», как и первый Одесский коньяк, появились на Молдаванке. С Молдаванкой также связана история возникновения знаменитого Одесского вина «Редерер».

Бугаевка

Район складывался уже в 1810-е годы. О происхождении названия есть две версии: 1) на этой сельскохозяйственной окраине выращивали быков (бугаев); 2) жители этого района доставляли питьевую воду на телегах в другие части города, а эти тяжелые подводы могли тащить только быки, а никак не кони.

Чубаевка

Ныне престижный район, когда-то бывший хутором на окраине. Казацкое поселение, по легенде, названное в честь казацкого атамана Чуба. Заселяли казаки, еще штурмовавшие крепость Ени-Дунья, а значит, район – ровесник Одессы.

Курсаки

Это довольно большой район частного сектора к западу от Черёмушек, отделённый от них улицами Рекордной и Радостной. Своим названием этот район обязан польским иммигрантам, поселившимся здесь в середине ХІХ века. «Курсак» по-польски – бегун, так называли людей, покидавших родные земли в поисках лучшей жизни.

Балка (Казачья, Водяная)

Окрестности нынешней Балковской улицы, откуда жители Бугаевки возили воду. На балке были источники пресной воды. Заселена с основания Одессы. В районе Балки (низменности), возле нынешних Разумовской и Средней была построена старейшая синагога – еще до основания Одессы, в 1792 году.

Ближние и Дальние Мельницы

Тоже известны практически с основания города, здесь развивалась важнейшая для Одессы мукомольная промышленность – отсюда и название. Уже к 1803 году на обоих Мельницах было 23 ветряные мельницы, потом появились паровые. Но уже к началу 20 века мельниц здесь не осталось, как на Фонтане – фонтанов.

Пересыпь

Как элемент ландшафта, отделявшее от моря Хаджибейский и Куяльницкий лиманы, известна еще с 15 века. Казаки селились здесь еще с 1709 года, то есть после разгрома Запорожской сечи. К основанию Одессы здесь было не менее двух казачьих поселений.

Шкодова гора

Название свое холм получил от украинского слова «шкода» – «вред», «ущерб». «Шкода, а не шлях», – говорили погонщики, пытаясь проехать через Пересыпь по многим здешним ухабам. Но в дождливую погоду это была практически единственная возможность попасть в город с северо-восточного направления. А возникло это название еще до закладки Одессы: ведь здесь проходил древний Чумацкий шлях.

Жевахова гора

Для Одессы это гора. А по меркам горных стран, это маленький холмик. Состоит из глины, возвышается над морем на 40 м. С горы открывается захватывающий вид на Пересыпь, центр Одессы, залив и оба лимана. До штурма Хаджибея казаки называли гору “Довга Могила”. В 1833 году генерал-майор князь Иван Жевахов по просьбе Михаила Воронцова уступил свои земли для устройства здесь городских купален.

Дюковский парк (Ришельевская дача, Дюковский сад)

По всей видимости, старейший парк Одессы. Его разбил герцог (дюк) Ришелье вокруг своей дачи в 1810 году. Уже к 1830 году был заброшен и долго был «депрессивным» местом. Расположен парк на склоне Балки, со стороны Слободки. Площадь Дюковского парка составляет 24,5 гектара, и на его территории расположено огромное озеро. Здесь даже сохранились фрагменты первых строений.

Слободка

Нынешняя Слободка – не та, что была известна в 19 веке. Тогда была Слободка-Воронцовка, на землях, выделенных лично Михаилом Воронцовым между Молдаванкой и Мельницами «для беднейшего класса людей» в конце 1830-х. Там появился первый вокзал и товарная станция (1865 год) Одесско-Парканской железной дороги. Современная Слободка – это так называемая Слободка-Романовка, первые дома которой появились в 1850-х годах. В конце 19 века здесь начали строить крупные больницы, тихое предместье росло и слилось с казацким предместьем Кривой Балкой (которая начиналась к западу от нынешней улицы Академика Воробьева).

Сахалинчик

Район между Среднефонтанской и Водопроводной улицами, заселен с 1820-х годов. Прилегал к Тюремному замку: жили в нем бедняки-рабочие и уголовники. Через него же гнали этапы заключенных в порт, чтоб садить на суда и везти на «всероссийскую каторгу» – Сахалин. «Вокруг море, в середине горе», – эта поговорка о реальном Сахалине вполне подходила и этому, возможно самому мрачному одесскому району.

Аркадия

Район Одессы получил название райской местности на Пелопоннесе (Греция), воспетой поэзией Античности и Возрождения. Расположение – 5-я – 7-я станции Фонтана. Интересно, что даже появилась Аркадия как курортное место – тут в 1890-х устроил ресторан директор Бельгийского трамвайного акционерного общества в Одессе месье Камбье.

Отрада

Район города с интереснейшей для нас, современных одесситов, историей. Суть ее в том, что здесь еще в 1817 году знаменитый тогда садовник Десмет начал обустраивать первый в Одессе общественный Ботанический сад, который мог стать первым парком южной степной Украины. Но уже на плане 1910 года парка нет: его растащили, захватив земли, частные владельцы. Ничего не напоминает? Само название района, по легенде, придумал какой-то земельный маклер, чтобы выгоднее продавать участки.

Ланжерон

Прибрежная часть города: там находилась дача Новороссийского губернатора Александра Ланжерона. Место известно примерно с 1820 года.

Малый, Средний и Большой фонтаны

Фонтаны: Малый (1-я – 7-я станции), Средний (от 7-й до 11-й станции), Большой (до 16-й станции) – названы в честь источников пресной воды (фонтанов). Поселок Большой Фонтан простирался от «Новой Швейцарии» (район 10-й – 11-й станций) до монастыря и, говорят, существовал еще до основания Одессы. Все Фонтаны – престижный район, где всегда были дачи чиновников, а у самого моря ютились дома рыбаков.

Первая и Вторая Заставы

Заставы остались одесситам со времен Порто-франко. Точнее, с 1827 года: через эти места проходила третья черта (граница) Порто-франко, и заставы были именно таможенными постами между «свободным портом» и таможенной территорией Российской империи. Первое население – солдаты, таможенники.

Греческая площадь (базар, Северная, Александровская площадь)

Площадь можно считать старейшей в Одессе. Ещё при существовании поселения Хаджибей в районе этой площади существовал рынок (первый главный рынок города примерно с 1792 года), а чуть дальше по Греческой улице, в сторону Екатерининской, – мусульманское кладбище.

Куликово поле

По карте 1835 года – пустое пространство от Канатной до будущего вокзала, было с 1864 года военным плацом, и считалось почти окраиной и тянулось аж до Молдаванки. Построенное в 1879 – 1883 годах архитекторами Шретером и Бернардацци Пассажирское здание «Куликово поле» (ныне – вокзал) заняло большую часть Куликового поля. Название места связано не с полем Куликовской битвы, как думают многие, а с именем таврического помещика Николая Овсянико-Куликовского, у которого здесь было большое поместье.

1-я станция Люстдорфской дороги

Район нынешней 1-й станции Люстдорфской дороги называли ужасной далью, – там были Артиллерийские склады и стрельбище. Когда в 1959 году здесь появились первые дома будущих Черемушек, дорог почти не было, и новоселам приходилось летом глотать пыль, а зимой – месить грязь: резиновые сапоги считались самой подходящей обувью, хотя и они не спасали.

Люстдорф (Люстер, Кайзерхайм)

В переводе с немецкого «Радостное село». Это приморский климатический курорт в Одессе, бывшая немецкая колония. В настоящее время за Черноморкой расположен коттеджный поселок Совиньон. Населённый пункт был основан в 1805 году. В 1886 году стал немецкой колонией Люстдорф Грос-Либентальской волости Одесского уезда Херсонской губернии, в которой проживало 717 человек.

Дерибасовка

Загородное имение Иосифа Дерибаса (примерно 1796 год), находится в районе нынешних улиц улиц Люстдорфская дорога – Костанди – Левитана – Ильфа и Петрова.

Базарная площадь (Старый, или Вольный рынок)

Ныне – Старобазарная площадь. Была рынком с 1795 года. Достигнув расцвета к 1820 году, этот рынок был главным в Одессе. «Привоз» тогда был просто складской площадкой.

Дача Ковалевского

Место, печально известное: здесь с водонапорной башни спрыгнул сам Ковалевский, отчаявшись выбраться из финансовой западни и так и не достроив до конца первый в Одессе водопровод (хотя по этому водопроводу вода в город все же пошла). Строительство водонапорной башни у Большефонтанского источника началось в 1845 году. Его затеяли известные купцы Пишон и Виттенберг, а в 1849 году, после смерти Пишона, к делу подключился таганрогский купец Тимофей Ковалевский.

Лузановка

Один из курортных микрорайонов в Одессе, расположенный рядом с морем и входящий в состав Суворовского района. Появилась после того, как в 1819 году император пожаловал землю генерал-майору от инфантерии Фоме Лузанову, а тот на дарованных землях создал имение, давшее название селу, которое очень долго не входило в состав Одессы.

Центр Одессы

Начал застраиваться в первые годы существования города, и, главное, он формировался продуманно – по единому «прямоугольному» плану Франца Деволана.

«Чтобы я уехал с Молдаванки?!»

Ценность районов в глазах одесситов менялась в разные периоды. В 1960-е нынешние Черемушки, которые только строились, одесситы считали страшно далекими выселками, и люди с Молдаванки высокомерно отказывались переезжать туда. Старожилы рассказывают, что на месте нынешнего парка Горького был пустырь со свалкой, ночью туда было страшно ходить: из степи сюда забредали волки и выли по ночам. Что говорить, если в те же примерно годы Сегедская считалась окраиной.

Одесские «горы»

В Одессе три горы – Шкодова (на Пересыпи), Жевахова (на поселке Большевик), Чумка (на Водопроводной, то есть на окраине Сахалинчика). Ни одна из них не может считаться полноценной горой, но одесситы их так называют. Чумка, высотой 8 метров, – вообще искусственного происхождения: это могильный холм одесситов, умерших от чумы в 1812-м, 1829-м годах. Впрочем, это только самое известное «чумное» захоронение: всего их 12.

Вид с Жеваховой горы на город

Об одесских переименованиях

В одесских названиях немало удивительного: переименовывали улицы много и страстно. Но если логику переименования Сквера Спинозы в Театральную площадь еще можно понять, то уловить смысл переименования Инвалидного переулка в переулок Молодых пионеров имени Ленина – гораздо сложнее.

Одесские районы после 1917 года

После смены государственного строя большевики старались утвердить свои, коммунистические названия на карте Одессы. В первую очередь переименование касалось улиц, но кое-где – и районов. В то же время, город активно строился, появлялись новые жилые и промышленные массивы. Окрестные села входили в черту города: теперь в ней поселок Ленинское (он же Ленпоселок) и поселок Дзержинского, район за Бугаевкой стал поселком Сахарным, Жевахова гора попала в район Большевик. Даже Усатово, Корсунцы, Крыжановка, Лески, Фонтанка – сегодня почти часть Одессы. Что говорить, если на юго-западе часть Одессы – Червоный Хутор и поселок Мизикевича, а на юге в состав Киевского района города входит большая часть Черноморки.

Стоит отметить, что к районам, появившимся в Одессе после СССР, относятся «Царское село» (часть поселка Мизикевича) и Совиньон.

Редакция благодарит за помощь руководство Одесского историко-краеведческого музея и лично заведующего отделом «Старая Одесса» Олега Гаву.

Источники: history.odessa.ua; wikipedia.org