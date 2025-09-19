Ключевые моменты:

За влияние на приемную комиссию преподаватель требовал 1500 долларов, но впоследствии уменьшил сумму до 1000.

В суде Перж признал вину и раскаялся, суд назначил штраф в размере 68 тысяч гривен с конфискацией суммы неправомерной выгоды.

Детали коррупционной схемы

В июне 2025 года преподаватель узнал от знакомой, что ее родственница хочет снова поступить в колледж после отчисления. Александр Пержу пообещал посодействовать поступлению и заявил, что это будет стоить 1500 долларов, иначе вопрос поступления могут затянуть или вообще не решить. Через несколько дней он самостоятельно уменьшил сумму до 1000 долларов и предложил встретиться для передачи денег.

5 июня педагог по телефону сообщил абитуриентке, что нужно передать деньги как «вклад на развитие колледжа» и пригласил ее на следующий день в свой кабинет. 6 июня женщина принесла оговоренную сумму, после чего преподавателя задержали правоохранители, а купюры изъяли.

Суд и наказание

В суде преподаватель признал вину и объяснил, что называл деньги благотворительным взносом на нужды учебного заведения, но признал, что требовал их именно за свое влияние на коллег из приемной комиссии. Он заявил об искреннем раскаянии, просил не наказывать строго, ссылался на наличие малолетних детей и родителей-пенсионеров на иждивении.

Суд квалифицировал действия преподавателя по статье о получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Судья учел, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет положительные характеристики, признал вину и сотрудничал со следствием. Суд назначил ему штраф в размере 68 тысяч гривен с конфискацией суммы неправомерной выгоды в пользу государства.

