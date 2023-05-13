Семен Палий: в честь кого названа эта одесская улица

Улица Семена Палия находится в Пересыпском (ранее Суворовском) районе и проходит от Южной дороги до улицы Паустовского. Раньше она называлась Днепропетровская дорога.

Улица получила название в честь белоцерковского полковника Войска Запорожского Семена Палия, который был руководителем восстания украинского народа против польского владычества. Одну из своих побед Палий одержал на территории современной Одессы.

Разгромил татар на территории Лузановки

Настоящая фамилия Семена Палия была Гурко, а свое прозвище он получил за любовь к поджогам вражеских укреплений. Семен Палий был одним из самых опытных лидеров казацкого движения, входил в элиту Гетманщины, и был хорошо известен даже в Европе.

Происходил Палий то ли из богатой мещанской семьи, то ли из казаков. Он получил хорошее образование и историки предполагают, что он какое-то время учился в Киевской коллегии.

Когда в 1648 году началась украинская национальная революция, Палий был обычным казаком Нежинского полка. Позже он отправился в Запорожье, где отличился своими военными способностями и показал себя как замечательный организатор. Именно в то время он стал приобретать авторитет среди казаков и получил прозвище Палий.

Откликнувшись на призыв польского короля Яна Собеского, во главе войска запорожских казаков Семен Палий принимал участие в разгроме турок под Веной. Также возглавлял войсковые операции, в частности в Северном Причерноморье — в районе Очакова, Белгорода, Килии.

В 1691 году Палий с казаками разгромил большой татарский отряд, который возвращался после войны из Венгрии и Валахии. Путь отряда проходил по территории современной Одессы. Казаки Палия напали на татар в районе современных Пересыпи и Лузановки и заставили их понести большие потери, освободив при этом множество пленных.

Хотел создать «вольную казацкую область»

Вскоре польский сейм попытался запретить казацкое движение. И Палий, который был противником подобного решения, вместе с несколькими сотнями запорожцев основал полк с центром в Фастове. Он начал активно восстанавливать край, а его деятельность носила не только военный, но и государственный характер.

Поляки всячески пытались помешать этому, и Палий прекратил все политические отношения с Речью Посполитой, объявив свои владения «вольной казацкой областью». Кроме того, представители украинской шляхты, казаков, мещан и духовенства приняли решение поднять антипольское восстание. У поляков не было сил, чтобы победить казаков, поэтому они обратились за помощью к московитам.

Российский царь Петр I призвал Палия немедленно передать казацкие территории полякам и капитулировать, иначе его заставят сделать это московские войска. Однако Палий отверг требование царя и усилил борьбу. За неисполнение приказа, при согласии российских правительственных чиновников и по распоряжению Мазепы полковник Палий был арестован в лагере казацкого войска под Бердичевом. Под стражей он был отправлен в Москву, а затем в Тобольск, где находился до конца 1708 года. Потом Палий вернулся в Украину, где возглавил Фастовский и Белоцерковский полки. Умер Семен Палий зимой 1710 года и похоронен в Межигорском Спасо-Преображенском монастыре под Киевом.

Читайте также: