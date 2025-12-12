Ключевые моменты:

Родственникам пенсионеров, умерших на оккупированных территориях, Пенсионный фонд отказывает в помощи на погребение из-за прекращения пенсионных выплат.

Юристы объясняют: прекращение выплаты пенсии не отменяет статус пенсионера и не лишает права на помощь.

Пенсионный фонд применяет требование о подтверждении не получения российских выплат задним числом, что противоречит Конституции.

Отсутствие отдельного механизма для оккупации перекладывает расходы на погребение на родственников и обнажает системную проблему.

Екатерина уже почти год пытается вернуть то, что ее семье положено по закону — помощь на погребение двух пенсионеров, умерших на оккупированной Херсонщине.

Она собрала свидетельства о смерти, справки из больницы, восстановила документы через украинский суд, подала заявления в Пенсионный фонд — и все равно получила отказ. Причина? Люди, жившие в изоляции под российской оккупацией, «не получали украинскую пенсию более шести месяцев».

Но физически они не могли этого сделать. Теперь вся ответственность — финансовая и моральная — переложена на тех, кто выжил.

«Они просто доживали»: история смерти пенсионеров в оккупации

Родственники Екатерины жили в небольшом селе на левобережье Херсонщины. Пожилые, больные, зависимые от доставки пенсии через Укрпочту, потому что банкомата в селе никогда не было.

После российского вторжения в феврале 2022 года село оказалось под оккупацией. Укрпочта прекратила работу, дороги стали опасными, выезд — почти невозможным. Люди остались один на один с болезнями, страхом и ощущением, что о них забыли.

Пенсия в последний раз пришла в марте 2022 года. Потом — тишина.

Сначала умерла женщина. Через полгода — ее муж. Похороны организовывали посторонние люди, потому что никого из близких рядом не было: оккупация, блокпосты, риск быть депортированными или «пропавшими».

Даже получить российское свидетельство о смерти было сложно. Вывезти его на подконтрольную территорию — еще сложнее. А главное — в Украине оно не имело юридической силы.

Екатерине пришлось доказывать факт смерти через суд, собирать фото с погребения, справки, свидетельства. Суд признал смерть обоих людей, и государство выдало украинские свидетельства. Казалось бы, самое сложное позади.

Но нет.

Почему Пенсионный фонд отказывает в выплатах?

Когда Екатерина обратилась за помощью на погребение — гарантированной законом выплатой в размере двухмесячной пенсии — документы приняли без замечаний.

Ей даже назвали ориентировочную сумму и попросили «подождать пять рабочих дней».

А потом — неожиданный ответ. Заявление передали в Херсонскую область, откуда пришло решение: отказать.

Пояснения чиновников:

пенсия была прекращена с 1 апреля 2023 года из-за «неполучения шесть месяцев подряд»;

на момент смерти люди «не являлись получателями пенсии Пенсионного фонда Украины»;

отсутствует подтверждение, что они не получали выплаты РФ.

То есть люди, жившие в оккупации — без почты, без доступа к Украине, без возможности пересечь линию фронта — оказались виновными в собственной беспомощности.

А родственники, похоронившие их за собственные средства, теперь вынуждены доказывать государству право на элементарное сочувствие.

Комментарий юристов: закон нельзя применять задним числом

Адвокат ОО «Десятое апреля» Надежда Битова, сопровождающая дело Екатерины, объясняет: такой отказ Пенсионного фонда является незаконным.

Во-первых, статья 53 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» четко определяет: помощь на погребение выплачивается лицу, осуществившему захоронение пенсионера. И закон не содержит исключений — даже если выплата пенсии временно прекращена.

Во-вторых, люди, которым перестали платить пенсию, не теряют статус пенсионера, подчеркивает юрист.

В-третьих, норма, которой государство требует подтверждение отсутствия российских выплат, была введена только 25 апреля 2024 года — через четыре месяца после смерти родственников Екатерины.

— А Конституция Украины прямо запрещает применять закон задним числом (статья 58), — подчеркивает Надежда Битова.

То есть Пенсионный фонд ссылается на норму, которой на момент смерти еще не существовало.

Оккупация — не выбор, а юридическая ловушка

Тысячи людей на временно оккупированных территориях оказались в ситуации, когда:

выезд опасен или невозможен,

коммуникация с Украиной заблокирована,

банковские операции не работают,

государственные службы недоступны.

Но вместо поддержки они сталкиваются с подозрениями, требованиями доказать «неполучение денег от РФ», необходимостью самостоятельно искать справки в разрушенных больницах, судах или архивах — часто за сотни километров.

Это не про контроль. Это про безразличие, замаскированное под бюрократию.

Екатерина говорит без злости, но с усталостью:

— Это ведь не они не захотели получать пенсию. Они не могли. А теперь нам говорят: ничего не положено. Выходит, государству проще отвернуться, чем признать свою ответственность.

Ей уже отказали дважды — на уровне Херсона и апелляции. Теперь дело движется в Киев. Если там снова «нет» — останется суд.

И это лишь одна история из многих. По данным правозащитников, количество таких обращений растет.

Проблема не в конкретных людях — проблема в системе

Эта история обнажает несколько болезненных истин:

государство до сих пор не имеет отдельного механизма работы с людьми, жившими в оккупации;

право на пенсию и погребение зависит не от закона, а от географии и интенсивности обстрелов;

чиновники применяют нормы, которые физически невозможно выполнить в условиях войны;

наиболее уязвимые — пожилые, одинокие, больные — фактически исключены из правового поля.

Формально — государство непричастно. Фактически — позволяет человеку умереть без имени, без поддержки и без последнего прощания.

Мы привыкли говорить о деоккупации территорий. Но не менее важно — деоккупировать право человека на память, поддержку и человеческое отношение. Хотя бы в помощи на погребение.

Пока же система говорит Екатерине: «Твои близкие жили не там и не так — значит, разбирайся сама».

