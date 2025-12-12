Ключевые моменты:
Екатерина уже почти год пытается вернуть то, что ее семье положено по закону — помощь на погребение двух пенсионеров, умерших на оккупированной Херсонщине.
Она собрала свидетельства о смерти, справки из больницы, восстановила документы через украинский суд, подала заявления в Пенсионный фонд — и все равно получила отказ. Причина? Люди, жившие в изоляции под российской оккупацией, «не получали украинскую пенсию более шести месяцев».
Но физически они не могли этого сделать. Теперь вся ответственность — финансовая и моральная — переложена на тех, кто выжил.
«Они просто доживали»: история смерти пенсионеров в оккупации
Родственники Екатерины жили в небольшом селе на левобережье Херсонщины. Пожилые, больные, зависимые от доставки пенсии через Укрпочту, потому что банкомата в селе никогда не было.
После российского вторжения в феврале 2022 года село оказалось под оккупацией. Укрпочта прекратила работу, дороги стали опасными, выезд — почти невозможным. Люди остались один на один с болезнями, страхом и ощущением, что о них забыли.
Пенсия в последний раз пришла в марте 2022 года. Потом — тишина.
Сначала умерла женщина. Через полгода — ее муж. Похороны организовывали посторонние люди, потому что никого из близких рядом не было: оккупация, блокпосты, риск быть депортированными или «пропавшими».
Даже получить российское свидетельство о смерти было сложно. Вывезти его на подконтрольную территорию — еще сложнее. А главное — в Украине оно не имело юридической силы.
Екатерине пришлось доказывать факт смерти через суд, собирать фото с погребения, справки, свидетельства. Суд признал смерть обоих людей, и государство выдало украинские свидетельства. Казалось бы, самое сложное позади.
Но нет.
Почему Пенсионный фонд отказывает в выплатах?
Когда Екатерина обратилась за помощью на погребение — гарантированной законом выплатой в размере двухмесячной пенсии — документы приняли без замечаний.
Ей даже назвали ориентировочную сумму и попросили «подождать пять рабочих дней».
А потом — неожиданный ответ. Заявление передали в Херсонскую область, откуда пришло решение: отказать.
Пояснения чиновников:
- пенсия была прекращена с 1 апреля 2023 года из-за «неполучения шесть месяцев подряд»;
- на момент смерти люди «не являлись получателями пенсии Пенсионного фонда Украины»;
- отсутствует подтверждение, что они не получали выплаты РФ.
То есть люди, жившие в оккупации — без почты, без доступа к Украине, без возможности пересечь линию фронта — оказались виновными в собственной беспомощности.
А родственники, похоронившие их за собственные средства, теперь вынуждены доказывать государству право на элементарное сочувствие.
Комментарий юристов: закон нельзя применять задним числом
Адвокат ОО «Десятое апреля» Надежда Битова, сопровождающая дело Екатерины, объясняет: такой отказ Пенсионного фонда является незаконным.
Во-первых, статья 53 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» четко определяет: помощь на погребение выплачивается лицу, осуществившему захоронение пенсионера. И закон не содержит исключений — даже если выплата пенсии временно прекращена.
Во-вторых, люди, которым перестали платить пенсию, не теряют статус пенсионера, подчеркивает юрист.
В-третьих, норма, которой государство требует подтверждение отсутствия российских выплат, была введена только 25 апреля 2024 года — через четыре месяца после смерти родственников Екатерины.
— А Конституция Украины прямо запрещает применять закон задним числом (статья 58), — подчеркивает Надежда Битова.
То есть Пенсионный фонд ссылается на норму, которой на момент смерти еще не существовало.
Оккупация — не выбор, а юридическая ловушка
Тысячи людей на временно оккупированных территориях оказались в ситуации, когда:
- выезд опасен или невозможен,
- коммуникация с Украиной заблокирована,
- банковские операции не работают,
- государственные службы недоступны.
Но вместо поддержки они сталкиваются с подозрениями, требованиями доказать «неполучение денег от РФ», необходимостью самостоятельно искать справки в разрушенных больницах, судах или архивах — часто за сотни километров.
Это не про контроль. Это про безразличие, замаскированное под бюрократию.
Екатерина говорит без злости, но с усталостью:
— Это ведь не они не захотели получать пенсию. Они не могли. А теперь нам говорят: ничего не положено. Выходит, государству проще отвернуться, чем признать свою ответственность.
Ей уже отказали дважды — на уровне Херсона и апелляции. Теперь дело движется в Киев. Если там снова «нет» — останется суд.
И это лишь одна история из многих. По данным правозащитников, количество таких обращений растет.
Проблема не в конкретных людях — проблема в системе
Эта история обнажает несколько болезненных истин:
- государство до сих пор не имеет отдельного механизма работы с людьми, жившими в оккупации;
- право на пенсию и погребение зависит не от закона, а от географии и интенсивности обстрелов;
- чиновники применяют нормы, которые физически невозможно выполнить в условиях войны;
- наиболее уязвимые — пожилые, одинокие, больные — фактически исключены из правового поля.
Формально — государство непричастно. Фактически — позволяет человеку умереть без имени, без поддержки и без последнего прощания.
Мы привыкли говорить о деоккупации территорий. Но не менее важно — деоккупировать право человека на память, поддержку и человеческое отношение. Хотя бы в помощи на погребение.
Пока же система говорит Екатерине: «Твои близкие жили не там и не так — значит, разбирайся сама».
