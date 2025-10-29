Ключевые моменты

Согласно закону, в жилых домах запрещено шуметь с 22:00 до 8:00, проводить ремонт в праздники и выходные.

Допустимый уровень шума ночью – до 30 дБА, днем – до 40 дБА.

Доказательства нарушений: протоколы полиции, записи, акты свидетелей, замеры шумомером.

Жалобы можно подавать в полицию, ЖЭК/ОСМД или обращаться в суд – административный либо гражданский.

Суд может назначить штраф, запретить действия и взыскать моральный ущерб с нарушителя.

На что жалуются одесситы?

«Уважаемая редакция! Пишу, чтобы привлечь внимание к ситуации в нашем доме, где жильцы нескольких квартир систематически нарушают правила совместного проживания. Люди из квартир №19, 24 и 25 (а возможно, и №9 и №20) регулярно устраивают шум, употребляют алкоголь, открывают коридорные окна даже в штормовую погоду и сушат белье в общем коридоре. Из-за этого в доме постоянные сквозняки, влажность и неприятный запах, а в моей квартире – головная боль и холод.

Я неоднократно обращался в полицию и прокуратуру, предоставлял фото, писал заявления, но реакции нет. Управляющая компания ООО «О» отказывается что-либо делать, хотя именно она должна поддерживать надлежащее состояние дома.

Прошу вашу редакцию осветить эту проблему. Уверен, что таких историй в Одессе сотни, и пока их замалчивают, порядка в наших домах не будет.

С уважением, Вадим Бондаренко, житель одесской многоэтажки».

Если соседи создают шум и гам: советы юриста

Как действовать, если сосед регулярно шумит после 22:00 и вы хотите обратиться в суд? За ответом мы обратились к Марине Мельник, юристке Адвокатского объединения DT Partners.

Согласно ст. 32 Закона Украины «О системе общественного здоровья»:

Шум в помещениях жилых домов и на придомовой территории при осуществлении любой деятельности не должен превышать уровни, установленные государственными санитарными нормами для соответствующего времени суток.

В помещениях жилых домов и на придомовой территории с 22:00 до 8:00 запрещаются громкое пение и крики, использование звуковоспроизводящей аппаратуры и других источников бытового шума, проведение салютов, фейерверков и применение пиротехнических средств.

Проведение ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещено в рабочие дни с 21:00 до 8:00, а в праздничные и выходные дни – круглосуточно. Владелец или арендатор помещения обязан уведомить соседей о начале таких работ. При согласии соседей ремонт возможен и в праздники. Шум не должен превышать установленные санитарные нормы в любое время суток.

Согласно Государственным санитарным нормам (приказ МОЗ Украины от 22.02.2019 №463), допустимый уровень шума:

днем (08:00 – 22:00) – 40 дБА, максимум 55 дБА;

ночью (22:00 – 08:00) – 30 дБА, максимум 45 дБА.

Сбор доказательств:

Фиксируйте шум при помощи сертифицированного шумомера;

Вызывайте полицию (102) каждый раз после 22:00 – полицейские составляют протокол по ст. 182 КУоАП;

Записывайте аудио/видео как дополнительное доказательство;

Привлекайте свидетелей – соседи могут составить акт с подписями и присутствием представителя ЖЭКа или ОСМД.

Обращение в полицию и ЖЭК/ОСМД

Каждый вызов полиции = официальная регистрация. Это доказывает систематичность нарушений. Жалобу можно подать и в ОСМД/ЖЭК – они могут повлиять дополнительно.

Письменная претензия соседу

Напишите заявление в свободной форме: укажите, когда и как нарушается тишина, что это мешает сну и вредит здоровью. Передайте под роспись или заказным письмом. Это покажет суду, что вы пытались решить вопрос мирно.

Подготовка иска

Два варианта воздействия:

Административная ответственность

Достаточно заявлений в полицию – суд рассмотрит протоколы и может назначить штраф.

Гражданский иск (если требуется компенсация морального вреда)

Иск подается в районный суд по месту жительства соседа. В нем указывается:

данные сторон;

описание нарушений (даты, вызовы полиции, статьи закона – ст. 182 КУоАП, ст. 293 ГК Украины);

требование прекратить нарушения и взыскать компенсацию морального вреда.

К иску прилагаются:

копии протоколов полиции;

аудио/видео;

свидетельские показания;

акты;

медсправки при ухудшении здоровья.

Иск можно подать через канцелярию суда или онлайн через «Электронный суд» (https://id.court.gov.ua/

).

Судебный сбор – около 0,4 прожиточного минимума.

Суд может вынести решение о штрафе, компенсации морального вреда и запрете дальнейших нарушений. При невыполнении решения – дело передают в исполнительную службу.

Проблема, с которой столкнулся господин Вадим, – не о «плохих соседях». Это о безразличии тех, кто обязан обеспечивать порядок и комфорт. Когда полиция отмахивается, управляющая компания «умывает руки», а соседи считают нормой жить в шуме и беспорядке – мы теряем не только покой, но и уважение друг к другу.

Право на тишину – это базовый признак цивилизованного города. И пока в Одессе по ночам кричат из чужих квартир, мы все должны слышать сигнал: пора наводить порядок – не только в подъездах, но и в системе.

Читайте также: