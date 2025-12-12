очереди в бюветы 17 ноября

Ключевые моменты:

  • В части Пересыпского района Одессы временно отсутствует централизованное водоснабжение.
  • КП «Сервисный центр» продлило работу двух бюветных комплексов.
  • Бюветы, расположенные на Крымском бульваре и по ул. Героев обороны Одессы, 60-В, будут работать до 22:00.

До 22:00 жители могут воспользоваться бюветами, расположенными по следующим адресам:

  • Крымский бульвар;
  • ул. Героев обороны Одессы, 60-В.

Коммунальщики отмечают, что решение принято для обеспечения жителей района питьевой водой на период устранения проблем с водоснабжением.

