Ключевые моменты:
- В части Пересыпского района Одессы временно отсутствует централизованное водоснабжение.
- КП «Сервисный центр» продлило работу двух бюветных комплексов.
- Бюветы, расположенные на Крымском бульваре и по ул. Героев обороны Одессы, 60-В, будут работать до 22:00.
До 22:00 жители могут воспользоваться бюветами, расположенными по следующим адресам:
- Крымский бульвар;
- ул. Героев обороны Одессы, 60-В.
Коммунальщики отмечают, что решение принято для обеспечения жителей района питьевой водой на период устранения проблем с водоснабжением.
