Ключевые моменты:

«Зимняя поддержка» действует с 11 декабря 2025 года в более чем 1 160 магазинах по всей Украине.

Воспользоваться выплатой можно в Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy и «Близенько».

Выплата распространяется только на продукты украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Онлайн-заказы не входят в программу.

Для пользователей «Дії» средства доступны до 30 июня 2026 года, для получателей через «Укрпочту» – до конца февраля 2026 года.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, первыми воспользоваться новой опцией могут покупатели торговых сетей Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и «Близенько». Сейчас это более 1 160 магазинов по всей Украине, и со временем список будет расширяться.

При этом возможность не распространяется на онлайн-заказы.

В целом 1000 грн помощи можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, благотворительности, а также для покупки товаров украинских производителей – лекарств, книг и теперь продуктов питания (кроме подакцизных).

Для тех, кто получил выплату через приложение «Дія» и зачислил её на карту «Национальный кэшбэк», средства будут доступны до 30 июня 2026 года. Пенсионеры и получатели соцвыплат через Укрпочту, а также те, кто оформлял помощь в отделениях, смогут использовать её до конца февраля 2026 года.

Подробнее – на платформе zyma.gov.ua