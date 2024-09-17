Оккупированный Геническ: как там живут украинцы летом 2024-го

«Внутреннее» море

Азовское море, захватив его украинское побережье, россияне теперь называют «внутренним». Рассказывают на оккупационном телевидении и в оккупационных газетах о каких-то стратегиях его развития.

Оккупационный губернатор Сальдо не устает повторять о строительстве нового города на Арабатской Стрелке. Он же обещает новую автотрассу через Арабатку, которая должна связать оккупированные Геническ и Керчь, и перезапуск курсирования поездов в Крым, чтобы люди оттуда приезжали в Генический район отдыхать.

Эта пустая болтовня идет с первых месяцев оккупации. Зато на Арабатской Стрелке с ее сказочными пейзажами, ласковым морем и удивительно целебным воздухом полно военной техники и российских солдат. Базируются они прямо на базах отдыха (куда время от времени прилетают украинские ракеты, кстати). Над самым берегом периодически на низкой высоте пролетают их боевые вертолеты, непонятно с какой целью — то ли патрулируют, то ли летят на боевые задания. А пляжи Арабатки, чего не видели, наверное, уже несколько поколений местных жителей, заросли сорняками. Пустыми стоят бывшие рестораны, кафе, магазины, торговые палатки, тиры, мини-кинотеатры и т.д.

Страшно выглядят пляжи и в Геническе. И не только дикие — даже центральный, который раньше был ухожен и на котором кипела жизнь. Теперь там лежат кучи водорослей, которые намыло во время шторма, а на всех многочисленных заведениях торговли и общественного питания, где в июле-августе раньше было не протолкнуться, висят замки.

Время от времени, правда, работает маленькая чебуречная. Клиенты появляются ближе к вечеру. Когда немного спадает жара, геничане идут на центральный пляж купаться. В основном, пенсионеры и подростки. Остальные по городу, полному российских военных, ходить боятся.

Надо добавить, что, кроме чебуречной, на пляже ныне работает и учреждение со странным до недавнего времени названием «Херсонское региональное (областное) отделение «Коммунистической партии Российской Федерации». Но простых людей туда не пускают. Да и нечего им там делать.

Периодически там только стоят дорогие машины российских «коммунистов». Свой «обком» они, кстати, обустроили в помещении, где в прошлые годы действовало подпольное казино. Могут себе позволить — первый секретарь оккупационной организации «кпрф» Рамиль замалетдинов является заместителем председателя оккупационной Херсонской «областной думы», которая базируется в Геническе.

Парк имени Шевченко

Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, который раньше был излюбленным местом отдыха курортников в обеденное время, когда на море жара, имя поэта носит лишь, так сказать, номинально. Оккупанты упоминают его в своих новостях (при этом обязательно подчеркивают, что памятник Кобзарю в парке пока не убрали), но на центральном входе упоминания о Шевченко уже нет.

Парк, центральный проспект Мира, краеведческий музей и районную библиотеку с отремонтированными снаружи фасадами, российские пропагандисты используют для своих сюжетов. Мол, смотрите, сколько мы здесь сделали. Из «сделанного» — выпиленные деревья, которые мешали строительству оккупационного «мфц» (многофункционального центра — аналога нашего ЦПАУ), и концертная площадка, на которой проводят все пропагандистские мероприятия, кроме выборов.

К мероприятиям привлекают преимущественно детей. Иногда вспоминают о пенсионерах, устраивая для них выступления духового оркестра и танцевальные вечера, на которых современные российские «патриотические» композиции звучат чаще советских песен.

Но людей на такие мероприятия традиционно собирается немного. Для остальных пропаганду и агитацию проводят с помощью газет. Их в Геническе две — «Надднепрянская правда» и спецвыпуск «Комсомольской правды» для оккупированной части Херсонской области.

Прочитать там можно не только о написанных выше пустых обещаниях «губернатора», но и ложь о жизни в свободном Херсоне. Пропагандисты пишут, что военных ВСУ там больше, чем гражданских, что они только то и делают, что грабят, насилуют и убивают мирное население, и что периодически готовят к бегству «под натиском российской армии».

Кнутов больше, чем пряников

Поскольку в городе, как и на оккупированном левобережье Херсонщины в целом, ничего положительного не делается, оккупанты, чтобы не допускать проявлений социальной напряженности, имитируют «заботу» о народе. В частности, недавно «губернатор» Сальдо отменил «сухой закон», который перед этим сам же и ввел. В магазинах уже появилось пиво, скоро, обещают, появятся другие крепкие напитки. Пиво, правда, дорогое: пол-литровая стеклянная «Балтика 3» стоит 62 рубля, персиково-малиновый «Гаррет» (0,44 л) — 79, грушевый «Гараж» (0,44 л) — 82, «Старопрамен» — 84 рубля.

Когда пошел уже разговор о ценах, стоит вспомнить и о фруктах-овощах, которыми всегда славилась Херсонщина. Сейчас не славится. Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС высохли каналы оросительной системы, поэтому поливать поля нечем. Скважины «погоды» не делают — слишком мала у них мощность. Да и не дают их оккупанты бурить без специальных разрешений, которые, легко догадаться, стоят кучу денег. Вот и получается, что местные помидоры стоят сегодня до 150, а огурцы — до 100 рублей. Часть овощной продукции заменяют импортом из Краснодарского края России.

Поэтому примерная стоимость овощей сейчас такова (руб./кг):

картофель — 45;

капуста — 56;

огурцы — 75;

помидоры — 80;

морковь — 63;

лук — 31;

баклажаны — 88;

арбузы — 32;

сладкий перец — 276.

Чтобы геничане не жаловались на высокие цены, время от времени оккупанты подбрасывают им так называемую гуманитарную помощь. Сначала брать ее подавляющее большинство горожан (не считая асоциальных элементов) отказалось, сейчас же трудности заставляют. Примерно раз в месяц помощь получают пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью и представители некоторых других категорийных групп. Но помощь эта с каждым разом меньше.

В июле категорийным слоям выдавали по такому набору на одного человека:

литровая бутылка рафинированного подсолнечного масла из хутора Морозов Ростовской области;

четыре банки говяжьей тушенки по 338 г каждая, произведенной в Бийске в Алтайском крае;

четыре 400-граммовых банки сгущенного молока, произведенного в поселке Нижний Кисляй Воронежской области;

по два килограмма риса и сахара неизвестного происхождения.

В предыдущие разы в наборе также были гречка и рыбные консервы «Сельдь в масле».

А пока небольшой части. Яне жителей города пытаются закрыть рты такими подачками, других продолжают таскать в застенок, который оккупанты обустроили в подвале Генического высшего профтехучилища №17. Некоторые «нелояльные» побывали и в соседнем Чонгаре, где захватчики открыли тюрьму. Недавно кто-то сдал оккупантам геничан, которые получают на карточки и обналичивают украинские пенсии, а также тех, кто донатит на ВСУ (таких в городе оказалось немало). Последних забрали и целую неделю где-то держали. Когда они вернулись, то несколько недель не выходили на улицу и ни с кем не разговаривали. Только потом в городе узнали, что у большинства мужчин после «разговора» с фсб на теле были синяки, а по крайней мере у одной женщины парализовало руку. Несколько других геничан исчезли бесследно. Уже потом на оккупационном телевидении показали, что их будут судить за «терроризм».

Общее настроение людей в Геническе — боевое. Подавляющее большинство ждет ВСУ, чтобы помочь им топить в Азовском море оккупантов и их прислужников.

Генический журналист Виктор Н.

Фото из собственных источников автора